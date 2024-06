Morta Enchanting, la performer e rapper texana aveva 26 anni

video suggerito

A cura di Ilaria Costabile

È morta a soli 26 anni la rapper texana Enchanting, a darne notizia sono le principali testate americane, che riportano la scomparsa della giovane artista sottolineando quanto, nonostante la giovane età, fosse già diventata una star. Non sono state ancora rese note, però, le circostanze della morte.

La passione per il rap e le ultime collaborazioni

La cantante aveva firmato per l'etichetta 1017 di Gucci Mane, nel 2020, diventandone una delle artiste di punta, come dimostra anche il seguito sui social, con un milione di followers, "Stare in studio e registrare costantemente, mi aiuta a trovare lo stile in cui posso essere più brava" aveva dichiarato di recente. La casa discografica ha ricordato la giovane star con un post pubblicato in queste in ore, in cui si legge: "È così triste dover dire RIP a una giovane donna così fantastica, una vera star, mancherai a tutti, Enchanting".

Channing Nicole Larry, questo il vero nome della rapper, aveva firmato con la 1017 Records nel 2020 e aveva deciso poi di lasciarla dopo aver pubblicato i brani No Luv del 2022 e la sua versione deluxe, Luv Scarred / No Luv, pubblicata poi l'anno successivo. Non sono mancati, poi, altri messaggi in ricordo della 26enne, come quello del rapper Coi Leray, con il quale Enchanting aveva collaborato nella scrittura del pezzo "Freaky Deaky", e infatti sui social ha scritto: "Il mio cuore è spezzato prego per gli amici e la famiglia di Enchanting. RIP” aggiungendo in un secondo post: "Tieni d'occhio i tuoi amici anche quelli più forti. Non sai mai cosa sta passando qualcuno".

Non solo musica per la rapper che, infatti, nel 2023 è apparsa anche in RAP SH!T, la serie tv diretta da Issa Rae su Max, in cui Enchanting è apparsa insieme ad una serie di star piuttosto note nel mondo del rap come Kaliii e Sexyy Red, e artisti underground emergenti, come Cleotrapa e NCognita. Tra le altre collaborazioni musicali, si ricordano quelle con Maiya the Don in "He Can't Reach" e ancora con Omeretta the Great nel brano "Want No Beef", infine con il rapper Atlanta Kaliii.