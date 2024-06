video suggerito

Mistero svelato, Holden rivela di chi è la voce femminile segreta in Ossidiana Holden ha risposto alla curiosità su chi fosse la voce femminile presente in Ossidiana, l’inedito pubblicato nell’Ep Joseph lo scorso 24 maggio: si tratta della vincitrice di Amici 23 Sarah Toscano. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

Holden e Sarah Toscano, Amici 23

La curiosità attorno al nuovo progetto di Holden, reduce dalla partecipazione ad Amici 23, non avrebbe potuto essere più alta, soprattutto dopo l'annuncio di due inediti all'interno di Joseph, pubblicato lo scorso 24 maggio. Infatti, Holden ha deciso di inserire Ossidiana e Non siamo più noi due, accompagnando gli inediti presentati nel programma, come Dimmi che non è un addio, Nuvola, Randagi e Solo Stanotte. A rendere unica la scelta di Holden, almeno all'interno del contesto dei finalisti di Amici 23, la presenza di due voci femminili nei nuovi singoli. Ma se per Non siamo più noi due, il feat era stato esplicitato con la presenza di Gaia, protagonista anche con Sesso & Samba con Tony Effe, c'era invece molto mistero sul nome dell'artista che aveva contribuito allo special di Ossidiana.

La rivleazione di Holden sulla voce femminile di Ossidiana

L'autore romano, durante la sua apparizione a RDS Next, format per la Gen Z dell'emittente radiofonica, ha voluto svelare al pubblico di chi fosse la voce in Ossidiana. Una curiosità crescente nei giorni e che aveva scomodato anche alcune delle concorrenti della trasmissione, come la vincitrice di Amici 23 Sarah Toscano. Il cantante ha confermato le indiscrezioni: "La voce in Ossidiana è di Sarah: cosa le voglio dire? Solo ciao. In questo brano vorrei trasmettere in un certo senso anche leggerezza, è un brano che io reputo leggero. Tra l’altro questa mini collaborazione con Sarah nasce così per caso, ci incontriamo e io stavo lavorando proprio alla finalizzazione del pezzo. Mancava lo special e ci viene in mente questa roba qui e proviamo a registrarla, è stato tutto molto veloce e naturale".

I risultati nelle classifiche FIMI e EarOne dell'Ep Joseph

Holden è reduce dalla prima settimana dalla pubblicazione dell'Ep Joseph che lo ha visto entrare nella top 10 FIMI. Un risultato migliore rispetto anche a ciò che era accaduto la settimana precedente con gli altri tre concorrenti, tra cui anche la vincitrice Sarah Toscano. Infatti, Holden classificatosi al sesto posto, ha fatto meglio di Mida alla nona posizione con Il sole dentro, Petit classificatosi alla decima e Sarah Toscano alla dodicesima. L'unico brano dell'Ep Joseph a esser entrato nelle rotazioni radiofoniche, come testimonia la classifica EarOne Air Play indipendenti, è Randagi, la canzone prodotta in collaborazione con Kyv, Jeson e Alessandro La Cava.

Il rapporto tra Holden e Sarah Toscano ad Amici 23

L'ammissione di Holden ha riacceso le voci che vedevano un flirt in corso tra l'autore romano e la vincitrice di Amici 23 Sarah Toscano, smentito però da entrambe le parti. Durante un'intervista nel format radiofonico SayWaad, proprio incalzato da Michele Wad Caporusso, Holden ha voluto lanciare una piccola provocazione, dettando la prima domanda che avrebbe dovuto fare a Sarah Toscano, ospite il giorno successivo: "Chi è l'artista, oltre te, che stimi di più della scuola di Amici? Vediamo che risponde". In una chiacchierata con TvBlog, Sarah aveva ribadito il suo pensiero su Holden: "È una persona molto intelligente, è un grandissimo artista. È bravo in tutto quello che fa. Lo stimo tanto e tra di noi è nato un bellissimo rapporto di amicizia".