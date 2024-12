Million Years Ago è un plagio di Mulheres di Toninho Gereas, lo ha stabilito il tribunale brasiliano

video suggerito

Adele avrebbe plagiato Toninho Cereas. Lo ha stabilito un tribunale brasiliano con la sentenza che ordina il ritiro della canzone "Million Years Ago" a livello mondiale, inclusi i servizi di streaming. La sentenza si rivolge alle filiali brasiliane di Sony e Universal, le etichette di Adele. A loro è stata comminata una multa di 8.000 dollari. Le case discografiche, molto probabilmente, faranno appello contro la decisione del tribunale. L'ingiunzione è stata emessa dal giudice Victor Torres venerdì, nel sesto tribunale commerciale di Rio de Janeiro.

L'ordine è di fermare immediatamente la riproduzione della canzone

Con questa ingiunzione preliminare, il tribunale ha ordinato a Sony e Universal di "fermare immediatamente e globalmente l'uso, la riproduzione, l'editing, la distribuzione o la commercializzazione della canzone ‘Million Years Ago' in qualsiasi modalità, mezzo, supporto fisico o digitale, piattaforma di streaming o di condivisione". Non è la prima volta che la canzone viene presa di mira per plagio. Era già successo nel 2015, ma ad accusare la cantante furono i turchi. Si sosteneva, infatti, che la melodia della canzone fosse simile a quella del cantante curdo Ahmet Kaya, "Acilara Tutunmak".

Qual è la canzone plagiata da Adele secondo il tribunale brasiliano

La canzone plagiata sarebbe Mulheres di Toninho Geraes, che il suo avvocato Fredimio Trotta definisce "una pietra miliare della musica brasiliana spesso utilizzata per comporre successi diventati internazionali". Trotta ha aggiunto che il suo studio legale questa settimana lavorerà per assicurarsi che le emittenti radio e televisive e i servizi di streaming di tutto il mondo vengano informati della decisione brasiliana. Nel frattempo, il brano continua a campeggiare senza problemi nei servizi in streaming.