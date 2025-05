Miley Cyrus: “La sobrietà è il mio Dio, ne ho bisogno. Ha cambiato tutta la mia vita”

video suggerito

A cura di Ilaria Costabile

Miley Cyrus sta per tornare con un nuovo album dal titolo Something Beautiful e ha raccontato di aver attraversato un momento di rinascita personale, arrivato dopo un periodo lontano dalla mondanità. La cantante americana ha raccontato di essere una donna diversa dagli inizi della sua carriera e che l'ispirazione per scrivere i 13 brani che compongono il disco è arrivata dopo un periodo particolarmente difficile.

La rinascita di Miley Cyrus

In una lunga intervista rilasciata in esclusiva al The Zane Lowe Show di Zane Lowe su Apple Music 1, Cyrus è partita parlando di Flowers, il brano che l'ha portata alla vittoria dei Grammy nel 2024, un momento bellissimo che ricorda con grande soddisfazione:

Penso che da qualche parte dentro di me avessi bisogno di tenere in mano un trofeo e sentire per un attimo di avere qualcosa che mi sembrasse un vero traguardo. Avevo bisogno di qualcosa a cui aggrapparmi che mi facesse sentire davvero vincente, anche se non ero nemmeno sicura di volerci andare a ritirare il premio

L'importanza della sobrietà per Miley Cyrus

La necessità di sentirsi nuovamente una artista in grado di realizzare brani di successo, è stata la conseguenza di un periodo difficile in cui ha dovuto combattere con uno stato d'ansia frequente, verificatosi dopo la pandemia:

Dopo gli anni del lookdown ho iniziato a fare spettacoli allo Chateau Marmont, intimi e tutti scelti personalmente da me, e ho festeggiato con le persone più care per la nomination ai Grammy. Non ho mai scritto una canzone pensando di voler vincere un Grammy, ma riceverlo per Flowers è stato come, in un certo senso, mettere un cerotto su un cuore spezzato.

Lo stress vissuto in quei mesi aveva avuto ripercussioni anche sulle esibizioni dal vivo e l'idea di fare un tour spesse volte l'ha spaventata: "Per me è molto importante mantenermi mentalmente, fisicamente, spiritualmente ed emotivamente in forma, e voglio sottolineare il lato fisico, visto quanto sia impegnativa un'esibizione dal vivo". A questo proposito, in merito dell'edema di Reinke, un'infiammazione alle corde vocali cronica, con la quale convive da sempre, la cantante ammette che "stare sempre sveglia, bere, fumare e fare festa dopo ogni spettacolo" ha peggiorato questo stato di cose. Per questo motivo ha deciso di non bere più: "L'ho imparato su me stessa nel corso degli anni. La sobrietà è come il mio Dio. Ne ho bisogno, vivo per lei. Ha cambiato tutta la mia vita".