Michel Houellebecq da scrittore ad attore porno: sarà protagonista di un video a luci rosse L’11 marzo esce l’Episodio 27 del collettivo Kirac di cui Michel Houllebecq è protagonista. Nel video lo scrittore francese fa sesso con una giovane donna in una camera d’albergo.

A cura di Cristina Somma

Michel Houellebecq (EFE/Andreu Dalmau Lapresse)

Michel Houellebecq è autore, regista, attore e soprattutto uno degli scrittori francesi più conosciuti al mondo, e da oggi anche protagonista di un video a luci rosse prodotto dal collettivo olandese Kirac. Il trailer dell'Episodio 27, questo è il nome del filmato che sarà online l'11 marzo, è già uscito e ha sollevato numerose polemiche perché l'uomo di 66 anni è in atteggiamenti intimi con una giovane donna bionda di circa 20 anni.

Nel trailer si susseguono diverse scene. La prima inquadra una donna incinta mentre si spoglia, poi la stessa che vomita vicino allo sportello di un'automobile, poi il regista che si riprende allo specchio prima della scena del parto e Houellebecq in primo piano e senza maglietta. A quel punto compare la moglie dello scrittore in macchina, seguita dalla scena dell'uomo in una camera d'albergo in atteggiamenti intimi con una giovane donna bionda di circa 20 anni.

Ad accompagnare le immagini una voce narrante che spiega com'è nata l'idea di realizzare questo video. Erano le vacanze di Natale, poco prima della fine dell'anno e il narratore aspettava il suo secondo figlio. Dice di non amare molto il Natale, né le vacanze e non si sente nemmeno un buon padre. In quel periodo comunque si scambiava delle email con Michel Houllebecq, che odia il Natale almeno quanto lui. Durante la corrispondenza lo scrittore ha spiegato al regista che sua moglie stava organizzando da tempo un viaggio di nozze in Marocco, annullato per motivi di sicurezza, perché c'era il timore di essere rapiti da estremisti musulmani. La moglie di Houellebecq era impegnata da tempo nell'organizzazione di questo viaggio e aveva trascorso un intero mese per procurarsi delle prostitute prima che tutto saltasse. A quel punto il regista ha proposto allo scrittore di recarsi ad Amsterdam, dove molte ragazze erano disposte a fare sesso con lui. Si è proposto quindi di organizzare l'albergo a patto che avesse il permesso di filmare tutto, Houllebecq ha accettato ed è nato questo video che sarà online l'11 marzo del 2023.

Cos'è Kirac, il collettivo che ha creato il filmato

Kirac è l'acronimo di Keeping It Real Art Critics ed è un collettivo olandese fondato nel 2016 da Stefan Ruitenbeek, Kate Sinha e Tarik Sadouma con l'obiettivo di "ricercare l'amore, in forma di verità", o almeno così scrivono sul loro sito. Hanno cominciato a produrre diversi video in ‘episodi' che oscillano tra reportage, fiction e pamphlet. Gli ingredienti sono creatività, leggerezza, arte, filosofia ma anche serietà all'interno di racconti introspettivi e seri insiti di ironia, satira e provocazione. Una sfida, quella del collettivo, che non ha avuto limiti e si è spesso scontrata con i pareri discordanti degli spettatori.

I loro video? C'è chi li ama e chi li odia, senza mezzi termini. Sono stati ricoperti da un'onda di critiche politicamente corrette dopo ‘l'episodio 13', dove sono stati accusati di razzismo e sessismo. Per un breve periodo quindi si sono occupati anche di questo. Oggi sono sulle prime pagine di tutti i giornali per il trailer che annuncia l'uscita dell'episodio 27 che ha come protagonista lo scrittore francese Michel Houellebecq.