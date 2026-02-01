Michael Jackson, audio inediti nel documentario: “I bambini vogliono toccarmi, a volte mi metto nei guai”

Michael Jackson torna al centro dell’attenzione con alcune registrazioni audio inedite incluse nel nuovo documentario The Trial, che riporta alla luce pezzi di voce della popstar defunta in cui parla del suo rapporto con i bambini e della propria esperienza personale.

Secondo quanto riportato dal Guardian, le clip sono state inserite nella serie in quattro episodi prodotta dai Wonderhood Studios del Regno Unito per Channel 4, che analizzerà l’assoluzione di Jackson dalle accuse di abusi sessuali su minori emerse in un processo tenutosi nei pressi di Los Angeles nel 2005.

Le parole di Michael Jackson nel nuovo documentario

Nel trailer promozionale la voce di Michael Jackson afferma: "I bambini vogliono solo toccarmi e abbracciarmi", aggiungendo che "I ragazzi finiscono per innamorarsi della mia personalità, a volte mi metto nei guai".

Un’altra delle dichiarazioni riportate riguarda il profondo legame che la star diceva di avere con i più piccoli: sempre secondo New York Post, Jackson avrebbe detto che "Se mi dicessi adesso… ‘Michael, non potrai mai più vedere un altro bambino’… mi ucciderei".

L'assoluzione dalle accuse per Michael Jackson

Il documentario si propone di guardare oltre la copertura mediatica e la controversia legata alle accuse, esplorando temi più ampi sulla fama, il sistema giudiziario e l’eredità di una delle figure più influenti nella storia della musica pop. Ricostruzioni che riportano al centro del dibattito una questione spesso associata al re del pop, la cui reputazione è stata sotto attacco quando Jackson si trovava all'apice del successo. È importante ricordare che, nel processo del 2005, Jackson fu assolto da tutte le accuse, tra le quali c’erano presunti abusi e comportamenti contro minori che avevano attratto enormi attenzioni internazionali