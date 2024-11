video suggerito

Max Pezzali spegne le polemiche con Mauro Repetto: "Il nostro è un legame indistruttibile" A diverse ore di distanza dalla diffida al comune di Pavia per l'assegnazione di un premio a Repetto, Max Pezzali chiarisce la serenità di rapporti con l'amico di sempre, ma specifica: "Le questioni legali che emergono sono legate all'utilizzo del nome degli 883, una storia che appartiene a Mauro quanto a me".

A cura di Andrea Parrella

Di 883 si parla molto in questi ultimi mesi, soprattutto grazie alla serie Tv Sky che ne racconta la genesi. Il rapporto tra Max Pezzali e Mauro Repetto è quindi tornato al centro dell'attenzione, soprattutto per quell'alone di mistero attorno all'improvvisa "fuga" di Repetto e l'uscita dal gruppo. Il suo ritorno sulle scene degli ultimi mesi a teatro con Alla ricerca dell'uomo ragno – La favola degli 883, ha rischiato di alimentare polemiche dopo che il comune di Pavia ha deciso di assegnargli la benemerenza civica, che Pezzali aveva ricevuto nel 1995.

A questa decisione gli avvocati di Pezzali lo scorso 6 novembre hanno fatto seguire l'invio di una lettera al sindaco Michele Lissia e alla giunta, diffidandoli dall'attribuire a Repetto il riconoscimento, che viene tradizionalmente assegnato in una cerimonia pubblica il 9 dicembre, giorno di San Siro, patrono cittadino. Secondo i legali, il nome degli 883 si identifica con Pezzali, ma a motivare l'azione dei legali di Pezzali, in realtà, c'è anche una causa in corso davanti al Tribunale di Milano, con una società di Claudio Cecchetto che rivendica la titolarità del nome della band.

Il chiarimento di Max Pezzali

La questione ha fatto discutere, Pavia e non solo, quindi è stato Pezzali a intervenire pubblicamente, mostrandosi insieme a Repetto in birreria e chiarendo la questione: "Fosse per me, oltre al premio San Siro di Pavia, a Mauro darei anche un Grammy per l’importanza che ha avuto nella mia vita. Quello che sta venendo fuori in queste ore c’entra con delle questioni legali abbastanza di dominio pubblico che non coinvolgono Mauro, ma sono legate all’utilizzo del nome degli 883, una storia che appartiene a Mauro quanto a me. Nonostante quello che sta cominciando a girare in rete, il legame tra me e Mauro è indistruttibile, sancito da quelle canzoni che ormai sono più vostre che nostre. A noi piacciono le birre scure e le moto da James Dean, non quelle stronzate che si dicono nei film".

La rottura dei rapporti tra Pezzali e Cecchetto

Insomma, il pomo della discordia non riguarderebbe il rapporto tra Pezzali e Repetto, ma quello tra Pezzali e Cecchetto, che infatti si è interrotto negli ultimi anni per questioni legali sulle quali i due si sono espressi di rado, ma in maniera piuttosto chiara, visto che Cecchetto aveva definito Pezzali "ingrato" in un'intervista al Corriere della Sera di qualche tempo fa, mentre il cantante ha sempre preferito glissare sulla questione.