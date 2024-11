883, Max Pezzali diffida il comune di Pavia che vuole premiare Mauro Repetto

video suggerito

A cura di Stefania Rocco

Gli avvocati di Max Pezzali hanno inviato una diffida a Michele Lissia, sindaco di Pavia, dopo la decisione del comune di assegnare un sansirino – il premio che la città di Pavia consegna ai suoi cittadini più illustri – a Mauro Repetto. La decisione del comune di assegnare il riconoscimento arriva a seguito del successo ottenuto dalla serie Hanno ucciso l’Uomo Ragno – La leggendaria storia degli 883, a proposito della quale Repetto aveva raccontato di avere abbandonato il gruppo nel 1994, auspicandosi al contempo la pace tra Pezzali e Claudio Cecchetto. La decisione del comune di consegnare il premio a Repetto ha infastidito Pezzali i cui avvocati hanno chiesto al sindaci di Pavia di “soprassedere dal conferimento del riconoscimento a Mauro Repetto a causa del successo della serie televisiva”.

Perché i legali di Max Pezzali hanno diffidato il comune di Pavia

La decisione dei legali di Max Pezzali di intervenire a proposito dell’assegnazione del sansirino a Repetto nasce dal fatto che “dopo un brevissimo periodo di tempo Repetto ha preso una strada diversa lasciando solo Max Pezzali a rappresentare gli 883”. Gli avvocati Lucia Maggi e Domenico Capra ritengono che attribuire il riconoscimento all’ex membro degli 883 farebbe escludere Pezzali che, tra le altre cose, è in causa con Repetto per il simbolo del gruppo.

Perché Pavia vuole assegnare il sansirino a Mauro Repetto

A spiegare la scelta del comune di Pavia di assegnare un sansirino a Repetto è stato il consigliere comunale del Pd Pietro Alongi: “Ho proposto di attribuire la benemerenza a Mauro Repetto perché sta portando Pavia in tutti i teatri d’Italia che tocca con il suo tour ‘Alla ricerca dell’uomo ragno’. È anche grazie a lui se oggi si parla della città a livello nazionale”. La consegna del premio è prevista per il 9 dicembre. “Max ed io eravamo quasi una sola persona”, ha dichiarato recentemente Repetto, “Non sapevamo né suonare, né cantare né ballare, io ho continuato a non saper ballare, ma con la nostra amicizia siamo riusciti a valicare tutte le montagne”.