Marracash annuncia “È finita la pace”, esce il nuovo album e aggiunge una seconda data a San Siro Venerdì 13 dicembre esce a sorpresa “È finita la pace”, ultimo album di Marracash. Il rapper ha annunciato inoltre di avere aggiunto una seconda data a San Siro per il 2025, il 26 giugno che si aggiunge al 25 giugno. Iscriviti a RUMORE, la newsletter di Fanpage.it contro il silenzio

A cura di Stefania Rocco

Oggi, venerdì 13 dicembre, Marracash ha pubblicato a sorpresa “È finita la pace”, il suo ultimo album. Un lavoro che rappresenta il settimo in studio realizzato dal rapper e che arriva a 3 anni dall’ultimo progetto discografico, “Noi, loro, gli altri”. Insieme all’album, Marracash ha annunciato l’arrivo di una seconda data per il tour 2025 negli stadi. Si esibirà a San Siro anche il 26 giugno, data che si aggiunge a quella già prevista e annunciata del 25 giugno e a quelle già annunciate negli stadi di Bibione, Napoli, Torino, Roma e Messina. Un progetto che permette a Marracash di guadagnare un primato: è il primo rapper italiano con un tour negli stadi. L’album “È finita la pace” contiene 13 tracce ed è stato prodotto da Marz e Zef. Marracash è il solo a esibirsi: nell’album non è stato inserito alcun featuring.

A sorpresa Marracash annuncia il nuovo album “È finita la pace”

“È finita la pace” è stato presentato come il capitolo conclusivo di un percorso suddiviso in tre atti: cominciato con l’album “Persona”, è proseguito con “Noi, loro, gli altri” per poi concludersi con il rilascio del settimo album. I temi affrontati nel disco sono quelli dell’accettazione e dell’unicità: Marracash, in particolare, riflette sulla sua carriera e sulla sua identità. “È finita la pace” è disponibile su tutte le piattaforme digitali e, in versione fisica nei formati CD standard e vinile standard, in preorder con uscita programmata per il 24 gennaio 2025.

La tracklist: le canzoni del nuovo album

Sono 13 le canzoni pubblicate da Marracash nel nuovo album. I testi sono scritti interamente dal rapper che non ha inserito nel disco alcun featuring. Di seguito la tracklist:

"Power slap"; "Crash"; "Gli sbandati hanno perso"; "È finita la pace"; "Detox/Rehab"; "Soli"; "Mi sono innamorato di un AI"; "Factotum"; "Vittima"; "Troi*"; "Pentothal"; "Lei"; "Happy end"