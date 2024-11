video suggerito

Marco Mengoni torna in musica, dal 29 novembre arriva il singolo Mandare tutto all'aria Dal 29 novembre arriva il nuovo brano di Marco Mengoni. L'artista inizia a scaldare i motori in vista degli appuntamenti che lo vedono impegnato la prossima estate con il tour Marco negli stadi 2025.

A cura di Andrea Parrella

Esce venerdì 29 novembre Mandare tutto all’aria, il nuovo singolo di Marco Mengoni che sarà disponibile anche in radio. Si tratta del ritorno dell'artista dopo un periodo di pausa ed è un pezzo che racconta della possibilità di far saltare i piani e di cambiare strada. Il brano, firmato da Mengoni con Edoardo D’Erme, Davide Petrella e Andrea Suriani, viene presentato come una canzone che mette al centro "la voglia di azzerare tutto per ridisegnare il proprio percorso, pronti a ripartire con una prospettiva diversa. Malinconia e nuovi orizzonti si fondono e l’opportunità di cambiare le cose è sempre ad un passo da noi, gli unici in grado di riscrivere la nostra storia".

Il ritorno di Marco Mengoni dopo la trilogia di Materia

Cantautorato, french touch, il nuovo brano di Marco Mengoni sembra esplorare territori diversi ma affini al profilo dell'artista, reduce da un biennio d'oro dopo la vittoria a Sanremo, la partecipazione a Eurovision nel 2023 e l'enorme riconoscimento di pubblico conseguito con gli ultimi lavori discografici, con la trilogia di album "Materia (terra)" e "Materia (prisma)" e "Materia (pelle) in cui l'artista aveva concentrato il lavoro di quattro anni.

Questo brano, prodotto da Edoardo d’Erme insieme a Giovanni Pallotti e Andrea Suriani, è anche un modo per Mengoni di iniziare a scaldare i motori in vista degli appuntamenti che lo vedono impegnato la prossima estate con il tour Marco negli stadi 2025, un viaggio che partirà a giugno e che prevede 12 appuntamenti live e conta già il sold out della data di Napoli, della prima data di Bologna e della seconda data di Messina.

La copertina di "Mandare tutto all'aria"

Tutte le date del tour di Marco Mengoni

Il tour Marco negli stadi 2025 è prodotto e organizzato da Live Nation. Partirà il 21 giugno con la data zero a Lignano Sabbiadoro (Stadio Comunale G. Teghil) e farà tappa il 26 giugno a Napoli (Stadio Diego Armando Maradona – SOLD OUT), per poi proseguire il 2 luglio a Roma (Stadio Olimpico), il 5 e il 6 luglio a Bologna (Stadio dall’Ara – il 5 luglio SOLD OUT) e il 9 luglio a Torino (Stadio Olimpico), il 13 e il 14 luglio a Milano (Stadio San Siro), il 17 luglio a Padova (Stadio Euganeo), il 20 luglio a Bari (Stadio San Nicola) e si concluderà con due date, il 23 e 24 luglio a Messina (Stadio San Filippo – 24 luglio SOLD OUT).