Manuel Agnelli si infortuna a un braccio e salta il concerto per la Palestina organizzato da Pierò Pelù

Manuel Agnelli dovra saltare il concerto in favore della Palestina, organizzato da Piero Pelù, a causa di un infortunio al braccio. Sui social, però, invita i fan a partecipare.

Manuel Agnelli

Manuel Agnelli e gli Afterhours non potranno far parte del concerto "SOS Palestina 2" a causa di un infortunio da parte del cantante. Con un video su Instagram, l'ex giudice di X Factor ha mostrato un infortunio al braccio che lo costringerà a saltare l'appuntamento del 20 giugno all'Anfiteatro delle Cascine Ernesto De Pascale di Firenze, dove si terrà un grande concerto organizzato da Piero Pelù per sostenere Medici Senza Frontiere nel lavoro di assistenza alla popolazione palestinese. "Ciao ragazzi, questo per dirvi che purtroppo io e gli Afterhours non potremmo esserci il 20 di giugno a Firenze per il concerto per la Palestina per raccogliere fondi per medici senza frontiere, perché mi sono infortunato" ha detto Agnelli mostrando il tutore al braccio destro.

Il cantante, però, ci tiene a invitare tutti i follower a partecipare a questo evento: "È molto importante partecipare: noi aderiamo al 100% a questa iniziativa di Piero Pelù. Siamo già stati a Firenze a settembre per lo stesso motivo ed è stato importante, potente e anche molto divertente. Vi invitiamo a partecipare e a far sentire la vostra voce. Un forte abbraccio". Lo scorso anno, dal palco di Carroponte, Agnelli invitò le persone a scendere in strada a favore del popolo palestinese: "Ci sono delle cose incontestabili, per le quali nessuno sta facendo abbastanza: noi, il governo, l’opposizione".

In quella occasione il cantante disse che c'era bisogno di maggiore pressione per il cessate il fuoco in Palestina perché, disse, "non c'è geopolitica che giustifichi la morte di migliaia di persone. La cosa più importante è non rimanere a casa e non rimanere in silenzio". Anche per questo nacque il concerto organizzato da Pelù, che il prossimo 20 giugno vedrà salire sul palco Antonella Bundu, Brunori SAS, Clet, Dario Salvetti, Enzo Iacchetti, Fast Animals and Slow Kids, Giancane, Giorgio Canali & RossoFuoco, Giulio Cavalli, Laika, Litfiba, Maria Elena Delia, Moni Ovadia, Peppe Voltarelli, Poeti Palestinesi, Riccardo Noury (Amnesty International), Sanitari x Gaza, Saverio Tommasi, Superluna, Tre Allegri Ragazzi Morti e Willie Peyote.

La manifestazione fiorentina farà ponte anche con quella napoletana "Life for Gaza – People for Peace" che si terrà all’Ex Base Nato. Un evento che vedrà alternarsi sul palco Max Gazzè e Piotta, insieme ai Bestierare e al progetto che vede insieme Elisabetta Serio & Sarah Jane Morris. Ci saranno anche artisti come Foja, Roberto Colella, Lucariello, Maldestro, La Famiglia, tra gli altri, e protagonisti del teatro, del cinema e dell’impegno civile come Ascanio Celestini, Lino Musella, Sabina Guzzanti, Massimiliano Gallo e Peppe Lanzetta.