Malore di una fan al concerto di Arisa, l'artista ferma il concerto e sollecita i soccorsi: "Fate presto!" Nel mezzo del concerto dell'artista a Sessa Aurunca, una giovane fan si sente male. Arisa scende dal palco e sollecita i soccorsi poi a fine concerto rassicura: "Ha avuto uno svarione".

Momenti di tensione al concerto di Arisa a Sessa Aurunca, in provincia di Caserta. Una giovane ragazza presente tra gli spettatori ha avvertito un leggero malore. Prontamente, come si vede dal video, Arisa ha fermato subito la sua esibizione e dal palco ha invitato e sollecitato i soccorsi: "L'ambulanza! Presto! C'è qualcuno che si sente male". L'artista è addirittura scesa dal palco per controllare di persona e ha poi incontrato la giovane ragazza, una fan di nome Ylenia che avrebbe anche raccontato la sua esperienza sui social: "È stata veramente carinissima, non me lo sarei mai aspettata".

Che cosa è successo

Quando nel mezzo del concerto di Arisa a Sessa Aurunca, una ragazza si è sentita male, la cantante di "Sincerità", "La notte" e "Quante parole che non dici" è prontamente intervenuta: "Che succede? C'è qualcuno che si sente male? L'ambulanza, l'ambulanza! Che succede, ragazzi, madonna mia non mi fate ste cose…". Poi, è scesa dal palco per controllare di persona. Pochi minuti più tardi, la stessa Arisa ha voluto aggiornare gli spettatori sulle condizioni di Ylenia, questo il nome della ragazza:

La ragazza ha avuto uno svarione a causa della mia splendente bellezza, però poi mi ha vista da vicino e si è ripresa. È passato lo svarione. M'ha visto da vicino e ha detto: "Sta cessa?". Un applauso a Ylenia che sta meglio.

La testimonianza della ragazza

In uno dei video caricati sui social, uno degli utenti si è qualificato come la ragazza che si è sentita male al concerto di Arisa e ha raccontato la sua versione dei fatti, confermando la grande attenzione di Arisa nei suoi confronti: "Comunque non mi sarei mai aspettata che Arisa scendesse dal palco per vedere come stavo e voglio far sapere anche che Arisa non si è mossa da vicino a me fin quando non mi sono alzata e mi sono ripresa. È stata veramente carinissima".