Macron sul Museo del Louvre: "La Gioconda spostata in uno spazio nuovo con un biglietto proprio" La Gioconda di Leonardo Da Vinci avrà una sala nuova dedicata al Louvre con un biglietto d'accesso proprio. Lo ha annunciato Emmanuel Macron in un discorso generale sul rinnovamento del Museo parigino.

A cura di Francesco Raiola

Gioconda (ph Chesnot: Getty Images)

Il Presidente della Repubblixa francese Emmanuel Macron ha parlato, oggi, al Museo del Louvre di Parigi a seguito della polemica scatenata da una lettera aperta della direttrice Laurence des Cars, in cui si denunciavano le condizioni difficili del Museo più visitato al mondo che contiene alcune tra le opere d'arte più importanti al mondo, compresa La Gioconda, capolavoro di Leonardo Da Vinci, un'opera che come denunciato era esposta in una sala che ogni giorno conteneva molta più gente di quella che era destinata ad accogliere. E proprio sulla Gioconda Macron si è soffermato, annunciando che il quadro cambierà posto e sarà riallocato in una nuova sala che avrà un accesso indipendente che permetterà "le condizioni di esposizione che La Gioconda merita" e soprattutto che avrà un biglietto a parte.

Cette nouvelle porte sera entièrement financée sur "les ressources propres du musée". Un concours international d'architecture aura lieu, pour une inauguration de la nouvelle entrée "d'ici 2031 au plus tard", a précisé Emmanuel Macron.

Come sarà rinnovato il Louvre

In generale, Macron ha parlato di un Louvre che sarà "ridisegnato, restaurato e ampliato", con un progetto che vedrà un nuovo ingresso sulla facciata est che "consentirà di ricollocare il Louvre nel cuore della città" ed è prevista anche la costruzione di alcune sale sotterranee. Questo nuovo ingresso sarà finanziato con le risorse del Museo, ha spiegato Macron, e sarà indetto un concorso internazionale di architettura per permettere l'inaugurazione entro il 2031, al più tardi. Ora c'è da capire in che modo tutto il resto verrà finanziato. Macron non l'ha rivelato, benché le stime prevedano una spesa di centinaia di milioni di euro e a proposito della questione economica Le Figaro scrive:

Per i lavori di ripristino, adeguamento e manutenzione la spesa ammonta a 500 milioni. Anche se distribuito su più anni, il conto è salato. Per quanto riguarda l'altra parte, quella della creazione di un nuovo ingresso sulla facciata orientale, di spazi di accoglienza ed espositivi sotto la Cour Carrée del Louvre e di sale dedicate alla Gioconda, era stata avanzata una stima iniziale di 400 milioni. Ma, come aveva chiarito Laurence des Cars nel 2023, il Louvre si era impegnato a finanziare questi progetti senza il sostegno dello Stato, se quest'ultimo, da parte sua, aveva garantito i lavori di manutenzione e restauro che gli spettavano.

Las denuncia della direttrice del Museo

Pochi giorni fa una lettera privata di des Cars inviata al Ministero della Cultura francese, e che Le Parisien aveva pubblicato, aveva creato scompiglio nel mondo della Cultura francese. La direttrice, infatti, si era lamentata da una parte dello stato penoso in cui versavano gli spazi del Museo: il quotidiano parigino, infatti, parlava di danni, spazi degradati e di problemi importanti di tenuta e di temperatura e quindi anche di umidità che sono fattori importantissimi quando si parla di musei e di opere che risalgono a centinaia di anni fa.

I problemi di sovraffollamento

L'altro problema evidenziato dalla direttrice aveva a che fare con l'accoglienza del pubblico. Lo scorso anno il Louvre ha accolto circa 8.7 milioni di visitatori da ogni parte del mondo, ma la famosa struttura a piramide può accoglierne circa quattro, subendo quindi un problema di sovraffollamento che non aiuta la buona tenuta della struttura. E ovviamente uno dei problemi maggiori lo subisce proprio La Gioconda, opera che tutti vogliono vedere e che a volte comporta anche un'attesa di cinquanta minuti. France Culture ha riportato le parole di alcune persone che lavorano al museo che denunciavano: "Dobbiamo davvero mettere in guardia le persone sulle condizioni di ciò che stanno per sperimentare. Non sono consapevoli che stanno per perdere 50 minuti. Ora è bassa stagione, ma bisogna aspettare un'ora per vederlo".