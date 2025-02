video suggerito

Lucio Corsi a Eurovision, anche Damiano David lo sostiene: "Tutti uniti per supportarlo" Il frontman dei Maneskin, gli ultimi a vincere Eurovision in rappresentanza dell'Italia, supporta Lucio Corsi per la sua avventura. Ecco le parole dell'artista.

A cura di Andrea Parrella

Sarà Lucio Corsi a prendere parte all'Eurovision 2025 in rappresentanza dell'Italia. Dopo il forfait di Olly, che ha scelto di non approfittare del diritto di partecipare a Eurovision in qualità di vincitore di Sanremo, la palla è passata direttamente a Lucio Corsi, che ha accettato pubblicando parole nello stile che il grande pubblico ha imparato a conoscere nei giorni di Sanremo: "Ci vediamo all’Eurovision. Ho sempre inseguito le chitarre in fuga dalle custodie, i pianoforti scappati dalle case, le armoniche soffiate dal vento, rincorrerò gli strumenti anche stavolta. Grazie a tutti, sono molto felice".

Le parole di Damiano David

Il supporto a Lucio Corsi per la sua partecipazione è stato ampio e nelle scorse ore sono stati tanti gli artisti che hanno voluto fare pubblicamente i complimenti al cantante in previsione della sua avventura a Basilea, il prossimo maggio. Tra questi spicca senza dubbio Damiano David, voce di quei Maneskin che per la prima volta dopo decenni sono riusciti a riportare in Italia Eurovision, grazie alla vittoria di Rotterdam del 2021. Con un breve post pubblicato su X, in cui ha ripreso proprio le parole di Corsi: "Artisti, stampa, pubblico, tutti uniti per supportare Lucio Corsi".

Lucio Corsi a Eurovision dopo il no di Olly

La partecipazione di Lucio Corsi a Eurovision arriva piuttosto improvvisa. Dopo giorni di attesa, il vincitore del Festival di Sanremo, Olly, ha preso la sua decisione, spiegando per quale motivo preferisca evitare di partecipare a Eurovision per dedicarsi totalmente al suo tour e per il bisogno di ascoltare se stesso: "Ho deciso dunque di rinunciare all’opportunità di partecipare all’Eurovision Song Contest, con la consapevolezza che sia una di quelle cose che ti capitano forse una sola volta nella vita […] Per me questa decisione è il mio modo di ascoltare me stesso e forse anche il mio contorto modo di dirvi grazie. Qualcuno dirà che sto rinunciando a un sogno, ecco io credo di aver solo scelto di viverlo con i miei tempi".