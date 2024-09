video suggerito

Locura di Lazza è il secondo disco più ascoltato al mondo: sui social polemiche per le produzioni Il weekend d'esordio per Locura, il nuovo disco di Lazza, ha regalato all'autore milanese la seconda posizione nella Spotify Global Chart, solo dietro a Mixtape Pluto di Future. Insistono però sui social, le polemiche per la somiglianza di alcune produzioni affidate a Drillionaire.

A cura di Vincenzo Nasto

Lazza, via Bogdan Piakov e Spotify Global

Sono passati esattamente quattro giorni dall'uscita di Locura, il nuovo album di Lazza, che l'artista ha raccontato così nell'intervista a Fanpage.it. Le attese per un progetto del genere, generate dall'incredibile successo avuto dal suo predecessore Sirio e dal viaggio mainstream sanremese del rapper milanese dal secondo posto all'esordio con Cenere alla super-ospitata l'anno successivo con 100 messaggi, sono visibili già dai numeri raccolti dal progetto nelle prime ore. Basti pensare che Spotify Global, pubblicando la classifica dei migliori esordi a livello internazionale, ha segnalato Locura al secondo posto solo dietro Mixtape Pluto di Future. E se si può immaginare che gli ascolti internazionali potrebbero essere legati ad alcuni episodi, non solo il feat in Canzone d'odio con Lil Baby, possiamo evidenziare come l'attesa del pubblico italiano verso il progetto sia poi esplosa in milioni e milioni di ascolti da parte di fan e utenti.

Il successo di Zeri in più (Locura) con Laura Pausini

Gli indizi, anche scendendo sotto la soglia di ciò che i numeri sui social raccontano, potrebbero esser rappresentati nella presenza, si direbbe, immediata, al primo listening party dell'artista, ma anche della risposta del pubblico, non solo quello vicino a Lazza, rispetto all'intro con Laura Pausini in Zeri in più (Locura). Proprio nell'intervista a Fanpage.it, Lazza aveva sottolineato come sia stato sorpreso anche dai commenti positivi dei fan di Pausini: "Lei mi conosce da un po' meno, ma ha sempre ribadito pubblicamente che le piace quello che faccio. Mi è sembrata un'ottima occasione per coinvolgerla: lei si è prestata perché non era facile nella sua posizione salire su un disco come il mio, soprattutto cantando una cosa che ho scritto io. Insomma la collaborazione è nata così e il bello è che la gente si aspettava tutto tranne questo. Sono rimasto piacevolmente sorpreso dal fatto che anche i suoi fan hanno apprezzato la canzone". Ma i numeri, soprattutto legati alle classifiche Spotify Italia, parlano di un successo che vede protagonisti più brani dell'album.

Top 50 Spotify Italia

9 brani su 10 di Locura in Top 50 Italia Spotify

Nella Top 50 Italia infatti è un dominio di Locura ormai da giorni: Fentanyl con Sfera Ebbasta, Zeri in più (Locura) con Laura Pausini e Canzone D'Odio con Lil Baby si prendono le prime tre posizioni. Ma nella top 20, oltre ai brani di Locura, rimangono pochi spazi per gli altri cantanti: attualmente, possiamo trovare TT Le Girlz di Anna con Niky Savage al settimo posto, Di Caprio e Allucinazione Collettiva di Fedez al 12° e 13° posto. Ma non solo perché resistono all'ondata di Locura Gotham di Shiva alla 14° posizione, 30° di Anna al 16° posto e Si Antes Te Hubiera Conoscido di Karol G al 20°. A rendere più piacevole la prima settimana di vita di Locura per Lazza, potrebbe esserci anche il 10° posto nella classifica delle canzoni più ascoltate al mondo nella settimana d'esordio con Fentanyl: davanti a lui un esercito formato da Una Velita di Bad Bunny, 7 brani di Mixtape Pluto di Future e Burning Down dell'autore e creator digitale Alexander Worren.

Le polemiche sulle produzioni di Drillionaire in Locura

Soprattutto su Instagram e TikTok, parallelamente ai numeri raccolti in poche ore da Locura, si sta discutendo su alcune delle produzioni del disco affidate a Drillionaire. Alcuni utenti, polemizzando sulla possibilità o meno di un plagio, stanno discutendo sulla somiglianza di alcune produzioni del disco a brani del recente passato. Un discorso che interessa Zeri in più (Locura) legata a Redrum di 21Savage, -3 (Perdere il volo) a Sticky di Drake, Verdi nei viola a Miss the rage di Playboi Carti, Hot all'omonima statunitense di Young Thug. Ma non solo perché, anche grazie ad alcune storie postate da Shiva, Guè e Sfera Ebbasta, gli utenti hanno trovato un legame anche per altri brani del disco. I tre autori hanno voluto sottolineare la somiglianza con alcuni dei loro brani: Gué si è messo tra gli autori di Fentanyl per la somiglianza alla sua Trentuno giorni, mentre Shiva ha pubblicato Non lo sai, che somiglierebbe a Canzone D'Odio. L'ultimo in ordine di tempo è invece Sfera, che avrebbe segnalato la somiglianza tra Dolcevita e la sua 15 piani in XDVR2. Per adesso non c'è stata alcuna risposta da parte di Lazza e/o Drillionaire a queste accuse.