video suggerito

Omicidio Nada Cella, i due testimoni parlano di Annalucia Cecere e Marco Soracco: “Si frequentavano” Sono stati ascoltati in aula due testimoni inediti che hanno parlato dei rapporti tra Marco Soracco, datore di lavoro di Nada Cella nel 1996, e Annalucia Cecere, accusata di aver compiuto materialmente l’omicidio. Secondo i due testimoni, Soracco e Cecere si frequentavano all’epoca dei fatti. Sostieni Fanpage.it, fai rumore con noi

A cura di Gabriella Mazzeo

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Omicidio di Nada Cella ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Hanno confermato oggi, giovedì 20 marzo, la testimonianza fornita agli inquirenti sui rapporti tra Marco Soracco e Annalucia Cecere. Secondo i due testimoni inediti oggi in aula di tribunale, Soracco, datore di lavoro di Nada Cella, la giovane segretaria trovata agonizzate nello studio di Chiavari dove lavorava il 6 maggio 1996, e Annalucia Cecere, oggi accusata del delitto, si frequentavano all'epoca dei fatti.

La testimonianza è stata ascoltata dalla polizia già tra il dicembre 2024 e il gennaio di quest'anno. In aula i due hanno ribadito la loro storia. Cecere è accusata di essere l'assassina materiale di Nada Cella, la cui morte resta ancora oggi un mistero, mentre Soracco deve rispondere di favoreggiamento. Secondo gli inquirenti, l'uomo avrebbe coperto Cecere, depistando di fatto le indagini.

"Vent giorni prima dell'omicidio li ho visti insieme" ha raccontato in aula Vincenzo Daneri, che all'epoca dei fatti frequentava la stessa scuola di ballo del commercialista. "Soracco venne a un pranzo organizzato dalla scuola di ballo con una bella ragazza. Erano seduti accanto a me. Quando poi è emersa l'indagine, ho riconosciuto la foto di Cecere e volevo parlarne con i carabinieri. Un avvocato me lo ha sconsigliato e io mi sono portato il peso per tanto tempo. Parlarne è stato il momento della mia verità" ha sottolineato Daneri.

Soracco ha voluto rilasciare nella stessa giornata dichiarazioni spontanee secondo le quali a quel pranzo sarebbe andato con un'altra amica. "Lasciavo la mia auto sempre in strada perché non avevo un box – ha sottolineato – e quindi è normale che qualcuno l'abbia vista sotto casa di Cecere".

La seconda testimone, Sara Giorgi, ha confermato che nel 1996 Cecere e Soracco avevano frequentato in almeno un'occasione la scuola di danza di Chiavari. "Lui abitava davanti casa di un mio amico, quando lo vedevo in strada mi fissava e questa cosa mi infastidiva – ha ricordato la donna -. Una sera lo vidi con una donna: ballavano e mi sembrava ci fosse sintonia".

"Nel 2021, la foto di Cecere venne pubblicata dai media e riconobbi quella donna che avevo già visto nella scuola da ballo" ha concluso Giorgi.