L'incredibile storia di come è saltato il concerto di Kanye West: "Voleva la cittadinanza grazie a Bianca Censori" Clemente Zard, managing director di Vivo Concerti, ha raccontato il dietro le quinte dell'organizzazione del concerto di Kanye West a Campovolo, poi saltato: "Mi ha detto che voleva costruire un Duomo a Campovolo in 30 giorni".

A cura di Vincenzo Nasto

Il 20 ottobre 2023, si sarebbe dovuto tenere il concerto di Kanye West in Italia, esattamente nell'arena di Campovolo. Un'incredibile telenovela che ha visto spostamenti, rinvii, annunci da parte di prefetti e richieste al limite, a cui si aggiungevano anche i tempi della burocrazia e i provvedimenti per la sicurezza nell'area dell'aeroporto di Reggio Emilia. Insomma, tutti ingredienti validi e che sembrano corrispondere alla caratura del personaggio, a cui aggiungere, nelle scorse ore, anche alcune testimonianze surreali da parte del Managing Director di Vivo Concerti, Clemente Zard, che si sarebbe dovuto occupare della preparazione. L'uomo infatti, intervistato nel format One Take, ha raccontato il dietro le quinte dell'organizzazione, soprattutto le richieste principali del rapper statunitense, protagonista in quei mesi in Italia con la sua partner Bianca Censori.

Zard: "Mi ha detto che voleva costruire un Duomo a Campovolo in 30 giorni"

Zard conferma l'organizzazione del concerto a Campovolo, che si sarebbe dovuto tenere il 20 ottobre 2023, raccontando anche l'incontro con Ye in un'abitazione di Sting che il rapper avrebbe affittato in quel periodo: "Arrivo a casa di Sting, dove c'era lui. Aveva un grillz (un tipo di gioiello dentale), uno dei più belli del mondo, e aveva un pigiama viola. Mi ha detto che voleva costruire un Duomo a Campovolo in 30 giorni, e io gli ho risposto che non era possibile. Un permesso per costruire, in Italia, non te lo darà mai nessuno". Zard sottolinea anche come Ye avesse preso male il rifiuto delle sue volontà, venendo anche accusato di influenzare la salute mentale del cantante: "Mi chiede perché gli dico di no, poi si incazza e mi rappa una strofa in faccia". La struttura non avrebbe accolto il palco, ma il merchandising e alcuni prodotti del brand dell'artista. Ma non è finita qui.

La richiesta di cittadinanza italiana di Kanye West

Sì, perché dopo un'ora e mezza i due avrebbero avuto un altro incontro, con una seconda particolare richiesta da parte del rapper, questa legata anche alla partner Bianca Censori: infatti West avrebbe richiesto un passaporto italiano, per ottenere la doppia cittadinanza. Una missione questa volta possibile, legata anche al doppio passaporto di Censori, ma che non si sarebbe potuta ottenere in un solo mese: "Potevamo ottenere il visto, però sarebbe dovuto tornare in America e non voleva: non si può fare dall'Italia, deve farlo il Paese da cui parti. Questa è una legge internazionale, non la decido io: e anche qui si è innervosito". E del concerto di Ye a Campovolo rimarrà solo il racconto di un accordo preliminare e di foto della macchina organizzativa che ha montato e smontato la struttura che avrebbe dovuto accogliere il rapper nell'aeroporto di Reggio Emilia. I fan si sono consolati con i due appuntamenti nel 2024: i listening party di Vultures, con Ty Dolla $ign, tenutisi il 22 febbraio al Mediolanum Forum di Milano e il 24 febbraio all'Unipol Arena di Bologna.