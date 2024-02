Kanye West e Ty Dolla Sign in Italia per due listening party dell’album: saranno a Milano e Bologna Kanye West – oggi Ye – e Ty Dolla Sign terranno due listening party in Italia per lanciare il nuovo album Vultures Volume 1. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Redazione Music

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Kanye "Ye" West e Ty Dolla Sign

Kanye West, oggi conosciuto come Ye, e Ty Dolla Sign hanno annunciato un doppio listening party in Italia per i prossimi giorni. I due rapper americani presenteranno al pubblico italiano il loro nuovo album Vultures Volume 1, uscito lo scorso 10 febbraio: Kanye e Ty Dolla, infatti, hanno annunciato per il 22 febbraio al Mediolanum Forum di Milano e il 24 febbraio all'Unipol Arena di Bologna un "Hi-Fi audio experience". Nel comunicato stampa di lancio dei due eventi, inoltre, si legge che i "biglietti per il launch party saranno in vendita da venerdì 16 febbraio alle ore 15:00 su ticketone.it". Per adesso non sono ancora noti quali saranno i costi dei biglietti per assistere ai due eventi di Milano e Bologna, lo si scoprirà solo al momento della messa in vendita. A Fanpage.it è confermata la presenza in loco di Kanye West.

I listening party di ascolto per Kanye West

Nei mesi scorsi era stato lo stesso Ty Dolla Sign ad annunciare un listening party in uno stadio per novembre e si parlava proprio di un evento in Italia per promuovere l'album. Non è strano che il nostro Paese sia al centro dei pensieri di Kanye West, visto che la sua compagna è proprio l'italiana Bianca Censori, anche per questo negli ultimi mesi il rapper è stato visto più volte nel nostro Paese, e non sono mancate le polemiche. Lo scorso ottobre, inoltre, YE avrebbe dovuto esibirsi alla RCF Arena di Reggio Emilia dove era stato costruito anche il palco e pareva che fosse tutto pronto per ospitare un mega evento costruito in pochissimo tempo – anche le parole del sindaco della città andavano in quella direzione -, ma all'improvviso tutto è stato cancellato. Non era un'idea peregrina, dal momento che pochi mesi prima un artista come Travis Scott aveva scelto Roma come città in cui recuperare, last second, il concerto previsto al Cairo, sotto le Piramidi, e cancellato all'ultimo istante.

Le polemiche per Vultures Volume 1

L'album Vultures Volume 1 segue l'ultimo lavoro del rapper, Donda, uscito nel 2021 e soprattutto è il primo disco publicato da Ye dopo i commenti antisemiti – per cui chiese anche scusa, successivamente – scritti alla fine dello scorso anno che portarono la sua etichetta, la Def Jam a prendere le distanze: "Il rapporto di Def Jam con Ye come artista discografico, la partnership di Def Jam con l'etichetta GOOD Music e l'accordo di merchandise di Ye con Bravado sono finiti tutti nel 2021" spiegò un rappresentante della label. E anche l'uscita di quest'album non è stata indolore, uno dei critici americani più importanti, infatti si è rifiutato di scriverne definendolo "spazzatura irrecensibile".