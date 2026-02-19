Lil Poppa è morto a 25 anni: il rapper aveva pubblicato l’ultima canzone pochi giorni prima

Lil Poppa – ph Marcus Ingram:Getty Images

Il rapper Lil Poppa è morto a 25 anni. Lo ha confermato mercoledì l'ufficio del medico legale della contea di Fulton. Il rapper di Jacksonville, il cui vero nome era Janarious Mykel Wheeler, aveva pubblicato il suo ultimo singolo "Out of Town Bae" venerdì scorso. Non è ancora nota la causa della morte del cantante ma dal momento in cui la notizia è stata resa pubblica, sono tanti i colleghi che hanno voluto esprimere solidarietà e ricordi. Poppa ha cominciato a cantare fin da giovanissimo, aveva 7 anni quando iniziò a rappare nella sua città natale, poi si è dato alla scrittura di musica per la sua chiesa prima di cambiare genere.

Il suo primo successo è stato "Purple Hearts" che sfondò nel 2018: la canzone parlava di come sia sopravvissuto a una sparatoria e di come, però, le forze dell'ordine cercassero di incastrarlo: "At night I wonder, ‘Why them bullets ain't hit me?'" ("Di notte mi chiedo: ‘Perché quei proiettili non mi hanno colpito?'"). All'epoca il rapper aveva solo 18 anni e poco dopo quel brano sarebbe stato inserito nel suo mixtape "Under Investigation". Quel successo lo portò a firmare un contratto con la Interscope Records e a pubblicare l'album d'esordio "Blessed, I Guess" nel 2021 in cui affrontava le problematiche della fama improvvisa.

Dopo quella esperienza, però, cambiò etichetta, firmando per la Yo Gotti, che ha nel roster artisti come Moneybagg Yo e GloRilla. Il rapper ha collaborato, negli anni, assieme a Gotti, Polo G, Rylo Rodriguez, Toosii, Mozzy, Yungeen Ace e Seddy Hendrix e ha pubblicato il suo ultimo album, "Almost Normal Again" di 16 tracce, nell'agosto del 2025 ed era stato in tour fino alla fine dell'anno scorso. Il 13 febbraio aveva pubblicato la nuova canzone "Out of Town Bae" e avrebbe dovuto esibirsi a marzo. Tra le sue canzoni più ascoltate ci sono "Love & War" e "Eyernal leaving" con Polo G, mentre su Spotify erano oltre 600 mila gli ascolti mensili.