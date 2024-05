Ligabue sulla rivalità con Vasco: “Ci hanno messi contro e la cosa ha preso una brutta deriva”

video suggerito

Ligabue e Vasco Rossi

Ligabue contro Vasco è una delle grandi sfide del rock italiano, uno scontro simbolico che, però, a causa dei fan ha acquisito qualcosa di vero, come rivela proprio il cantautore di Correggio, spiegando, in un'intervista al Fatto Quotidiano, che alla fine queste voci che li volevano contro hanno avuto un effetto sulla realtà. Il cantautore ha toccayo anche altri punti, dalla famiglia alla perdita di tre figli, fino ai suoi miti musicali e alle accuse di fare sempre la stessa canzone: "Magari un po’ di vero c’è. Ho sempre scritto quello che volevo. Ciò che la maggior parte della gente ascolta sono solo i singoli, e i singoli possono dare un senso di ripetitività".

Uno dei passaggi più interessanti, però, è quello che lo mette a confronto con la sfida con Vasco Rossi, che da anni tiene banco tra i fan di entrambi: "Con Vasco è successo semplicemente che, a un certo punto, ci hanno messo gli uni contro gli altri. Io non ho mai avuto problemi con lui, ma la cosa ha preso una deriva brutta. C'erano proprio le magliette dei fan di Vasco con scritto ‘Io odio Ligabue' e il rapporto tra noi è diventato difficile. So che lui ha dichiarato recentemente che sono tutte menzogne giornalistiche: forse anche sì, non lo so, ma questa ‘sfida' assurda tra me e lui mi ha sempre fatto male e messo a disagio".

Insomma, da parte sua non c'è mai stato alcun problema con Vasco e probabilmente vale lo stesso a parti inverse, se non fosse che un venticello tra i fan è diventato una tempesta, portando anche a posizioni intransigenti tra i due pubblici. creando una rivalità inesistente. Tra le altre cose Ligabue ha anche parlato di quando voleva smettere: "Dopo Buon compleanno Elvis e Radiofreccia, volevo fermarmi. Perché la popolarità non mi ha fatto più avere una relazione normale con il mondo. Io so che, ogni volta che qualcuno parla con me, parla con l’idea che si è fatto di me. Se non ho mollato, è perché non saprei vivere senza fare concerti. Quindi spero di smettere il più tardi possibile".