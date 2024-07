video suggerito

Caso Morgan, la solidarietà ad Angelica Schiatti dopo la denuncia: “Basta dargli visibilità in tv!” Sono tanti gli artisti e le artiste che hanno voluto esprimere solidarietà nei confronti di Angelica, cantautrice in causa con Morgan per stalking e diffamazione. Iscriviti a RUMORE, la newsletter di Fanpage.it contro il silenzio

A cura di Redazione Music

6 CONDIVISIONI condividi chiudi

Dopo le accuse di stalking e diffamazionecontro Morgan da parte di Angelica, portate alla luce da Selvaggia Lucarelli, sono in tante e tanti le artiste e gli artisti che stanno esprimendo la propria solidarietà alla cantautrice, a partire dal suo compagno, Calcutta, che in alcuni post ha parlato di come la vita sua e di Angelica sia stata modificata più di quanto si possa immaginare e dopo la minaccia di boicottaggio alla Warner e ai suoi artisti (con cui aveva minacciato di interrompere qualsiasi collaborazione futura) la stessa etichetta ha preso le distanze dal suo artista in una nota: "Warner Music Italy, alla luce dei contenuti e dei messaggi emersi e riportati dalla stampa italiana in data odierna, dà mandato ai propri legali per interrompere il rapporto contrattuale in corso con l’artista Morgan lasciando che la questione sia dibattuta nelle giuste sedi".

Nel post di commento alla vicenda Angelica ha ringraziato per l'affetto ricevuto, sottolineando che dopo quattro anni di silenzio avrebbe continuato sui questa linea "sperando che la giustizia possa fare il suo corso in tempi umani" aggiungendo, però, una stoccata alle Istituzioni che l'hanno lasciata sola: "Mi sono sentita e mi sento molto sola e abbandonata dalle istituzioni. Questa mia è la condizione di una donna che trova il coraggio per denunciare in Italia, che cerca di difendersi e di tutelare la propria dignità e che non dovrebbe mai essere lasciata sola". Un post che è stato ripreso e commentato da tante colleghe e tanti colleghi.

Tra i commenti al post ci sono, tra gli altri, Emma, Elodie, Big Mama, Rose Villain, Marco Mengoni, Angelina Mango, Ariete, Andrea Delogu, Lil Jolie, Clara (che ha scritto "Morgan vergognati, fai schifo"), Giorgieness, Tommaso Zorzi, Ermal Meta che hanno lasciato cuori e solidarietà. Tra questi ci sono anche artisti Warner che subito hanno preso posizione, poi altri hanno anche voluto dedicare storie e post ad hoc. Tommaso Paradiso, per esempio, ha scritto in un commento: "Tutta la mia solidarietà ❤️. Che paese di merda, lo mandassero ancora in televisione a spiegarci la vita", mentre Davide Petrella, in arte Tropico ha scritto: "Spero vivamente che questo paese smetta quanto prima di dare visibilità a un uomo di merda come Morgan, che sono anni che associamo solo a polemiche, volgarità, violenza, presunzione ecc. Indecente per un paese civile come l'Italia che ci sia ancora qualcuno che gli dia spazi in tv, sui magazine, nella politichetta… Non fa più ridere. Non è più accettabile", mentre Francesca Michielin ha scritto in una storia: "tutta la mia solidarietà e vicinanza a @santangelica per quello che ha dovuto attraversare, in silenzio, in questi ultimi anni".

Un'altra che si è esposta è Levante, che ha scritto un post (prima che Warner si dissociasse): "Con questa nota esprimo la mia profonda solidarietà nei confronti della cantautrice Angelica Schiatti riguardo la triste vicenda che la coinvolge. Soltanto oggi vengo a conoscenza di alcuni dettagli gravissimi e dolorosi. Dato che alcune di queste circostanze sono state rese pubbliche solo poche ore fa, mi auguro che la casa discografica WARNER prenda una posizione chiara e la manifesti pubblicamente. Diversamente mi troverei in una situazione di forte disagio. Ne ho bisogno in quanto donna e in quanto artista. E arrivato il momento di scegliere da che parte stare in merito a comportamenti come revenge porn, violenza sulle donne, maschilismo, stalking e tutto ciò che inquina la nostra società e su cui non dobbiamo mai abbassare la guardia.

I commenti di solidarietà ad Angelica