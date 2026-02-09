Ligabue annuncia il tour del La notte di certe notti 2026 nei palazzetti: quando acquistare i biglietti per i concerti

Luciano Ligabue – ph. Maurizio Bresciani

Ligabue ha annunciato quattordici concerti in Italia nei palazzetti a partire dal prossimo settembre per La notte di Certe notti. Il cantautore, infatti, partirà dall'Arena di Verona il prossimo 22 settembre con quattordici spettacoli in altrettante città, come ha scritto sui propri social. Non ci saranno repliche, sottolinea, "per rendere ogni ‘notte' speciale e irripetibile". Nel 2025 erano stati due gli appuntamenti speciali, uno alla RCF Arena di Reggio Emilia, a 20 anni dalla prima volta a Campovolo, mentre la seconda si è tenuta lo scorso settembre alla Reggia di Caserta, in Piazza Borbone. Il cantautore aveva già annunciato il tour europeo a maggio che toccherà Barcellona, Madrid, Parigi, Londra, Utrecht, Bruxelles, Lussemburgo e Zurigo e il tour negli stadi a giugno.

Quando e come acquistare i biglietti per i concerti di Luciano Ligabue

Per i tanti fan che aspettano di poter acquistare i biglietti dei concerti che cominceranno il 22 settembre e proseguiranno fino al 24 ottobre, quando il tour si chiuderà all'Arena di Milano. I biglietti saranno disponibili a partire dalle ore 11.00 di giovedì 12 febbraio su Ticketone e punti vendita abituali. Per coloro che sono iscritti al fan club, il BarMario, i biglietti saranno disponibili dalle ore 11.00 di martedì 10 febbraio.

Tutte le date del La notte di Certe notti tour

I due appuntamenti speciali del 2025 furono pensati per festeggiare insieme ai fan i 30 anni di "Certe notti" e dell’album "Buon compleanno Elvis", che nel 1995 hanno segnato uno dei momenti più importanti della sua carriera. Ligabue aveva anche annunciato un tour negli stadi, il prossimo giugno, quando si esibirà il 5 giugno allo Stadio Comunale di BIBIONE (Venezia), il 12 giugno allo Stadio Olimpico di Roma, il 17 giugno all’Allianz Stadium di Torino e il 20 giugno allo Stadio San Siro di Milano. Prima ci sarà il tour europeo, questo, invece, il calendario delle nuove 14 date:

