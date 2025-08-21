L’ex Amici 21 accusa Anna di plagio per Désolée: “È tutto sbagliato”

Un ex concorrente di Amici ha accusato Anna e la sua Désolée di aver plagiato un brano del 2022 dal titolo Pezzo Latino. Ecco chi è e le somiglianze con il brano.

Ale Ciccariello e Anna, via Comunicato Stampa

Negli ultimi giorni di agosto, è arrivata un accusa di plagio nei confronti di uno dei tormentoni dell'estate 2025: stiamo parlando di Désolée di Anna. A farlo è una vecchia conoscenza di Amici, legata all'edizione 21 del talent di canale 5. Stiamo parlando di Alessia Ale Ciccariello, cantante campana entrata nella scuola dopo la sfida con Elisabetta. Sul suo profilo Instagram infatti, Ale ha condiviso due estratti: il primo, il suo brano del 2022 Désolée, mentre nella successiva pubblicava proprio il suo brano del 2022 Pezzo Latino. L'accusa di plagio si chiude alla fine con uno screenshoot in cui viene mostrata la canzone di Anna, Désolée, prima in classifica su Spotify, riprendendo nella didascalia sotto il claim di Halo di Samurai Jay: "È tutto sbagliato".

Le accuse di plagio per Désolée di Anna e le somiglianze con Pezzo Latino

Nella prime due storie l'ex concorrente di Amici allude alla somiglianza dei due brani che hanno tre anni di differenza, taggando anche Anna. Per adesso, non è arrivata alcuna risposta da parte della cantante di La Spezia. Mentre, per la somiglianza dei due brani, ci sarebbero pochissime prove. Da una parte, gli unici elementi coincidenti potrebbero essere le strutture melodiche dei ritornelli, che hanno una sezione simile, con il primo intervallo con 3 note vicine e l'andamento discendente. C'è anche chi, tra i fan dell'ex concorrente l'ha invitata a fare qualcosa, con una risposta scherzosa della cantante, che ha detto di volersi ribellare.

Ale Ciccariello, via IG

Il successo estivo di Anna con Desoleè e il tour invernale nei palazzetti

Nel frattempo, Désolée di Anna è sicuramente una delle canzoni di maggior successo dell'estate 2025, trascorrendo 6° settimane in 1° posizione FIMI tra i singoli più venduti in Italia, e accedendo anche alle posizioni alte delle classifiche EarOne per la rotazione radiofonica. Tra pochi giorni, con la partecipazione al Campobasso Summer Festival del 24 agosto, si concluderà il tour estivo, prima di un viaggio invernale nei palazzetti. Si comincerà il 16 novembre al PalaUnical di Mantova per la data zero, con 10 appuntamenti sold-Out che si chiuderanno alla Inalpi Arena di Torino il 6 dicembre.