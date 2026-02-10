L’esplosione streaming di Bad Bunny e Laura Pausini dopo Super Bowl e Milano-Cortina: oltre 100% per i due artisti

Super Bowl e Olimpiadi Milano-Cortina spingono gli streaming: boom per Bad Bunny e Laura Pausini, aumenti significativi anche per Bocelli, Ghali e Mariah Carey.

Bad Bunny e Laura Pausini picco su Spotify

Che grazie all'halftime il Super Bowl sia uno degli eventi musicali più importanti dell'anno è ormai noto. Ma Bad Bunny ha confermato questa certezza con uno spettacolo che è risultato il più visto di sempre, creando anche un caso politico con il Presidente degli USA Donald Trump che lo ha criticato. Poco male, visto che quei tredici minuti di spettacolo, in cui il cantante ha ripercorso le proprie origini portoricane grazie alle sue canzoni, gli hanno portato un picco enorme per quanto riguarda gli ascolti in streaming. Difficile che chi abbia goduto dello spettacolo non sia tornato sui social per riascoltare le canzoni con più calma (e per intero).

Una cosa simile, ma con un effetto meno impattante, è avvenuta anche a Laura Pausini che ha beneficiato dell'importante esposizione della cerimonia di apertura delle Olimpiadi invernali di Milano-Cortina. Allo stadio San Siro di Milano, infatti, la cantautrice italiana plurpremiata ha cantato l'Inno di Mameli. Anche per lei, come per altri come Andrea Bocelli, ci sono state importanti variazioni degli ascolti rispetto a un periodo simile della settimana precedente. Proprio il 6 febbraio, inoltre, giorno dell'esibizione dell'Inno italiano, Laura Pausini aveva pubblicato il nuovo album "Io canto 2" che le ha comunque regalato un boost.

Quanto sono aumentati gli ascolti di Bad Bunny in streaming

Per l'artista portoricano l'incremento dei suoi stream in Italia è stato del 140% su Spotify, con un aumento notevole di ciascuna canzone che lo hanno accompagnato durante lo spettacolo che ha visto, tra le protagoniste, anche Lady Gaga che si è presa qualche minuto per cantare "Die with a Smile" durante un matrimonio (vero) che è stato inserito nella coreografia:

“Yo Perreo Sola” +1335%

“Party” +891%

“El Apagón” +766%

“Safaera” +451%

“LO QUE LE PASOì A HAWAii” +315%

“La Santa” +289%

“I LIKE IT” +269%

“Si Veo a Tu Mamá” +264%

“CAFé CON RON” +233%

“KLOuFRENS” +229%

Gli incrementi degli ascolti di Pausini, Bocelli e Ghali

Per quanto riguarda, invece, gli incrementi degli artisti che si sono esibiti alla cerimonia inaugurale delle Olimpiadi allo stadio San Siro di Milano, Laura Pausini è stata la regina degli ascolti con del 195% in Italia e del 26% a livello globale il giorno dell’evento, rispetto alla settimana precedente. Le canzoni di Andrea Bocelli, altro protagonista di quella serata, hanno avuto un aumento del +15% in Italia e del +11% a livello globale, mentre Ghali, vittima di censura da parte della Rai, ha visto un aumento del +14% sia in Italia che a livello globale il giorno dell’evento. bene anche Mariah Carey che ha visto i suoi ascolti crescere del +13% in Italia