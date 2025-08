Le parole del fratello di Jesto dopo i funerali: “Per mia madre è stato importante”

Jesto e parenti e amici al suo funerale

Si sono svolti ieri a Roma i funerali di Jesto – al secolo Justin Yamanouchi – il rapper morto l'1 agosto scorso a causa di un infarto. Centinaia di persone hanno raggiunto la Chiesa di Santa Maria in Trastevere per rendere l'ultimo saluto al cantante, la cui canzone Se ti senti solo ha accompagnato l'uscita del feretro dopo la funzione. Tra gli artisti che hanno voluto esserci c'erano Gemitaiz, Nayt, Shade, Rancore, i Colle der Fomento, Low Low, tra gli altri, tutti ringraziati da Hyst – Tayio Yamanouchi -, fratello di Jesto che in questi giorni sta dando le principali comunicazioni su quello che è accaduto al rapper e ha voluto farlo anche dopo la funzione di ieri, sottolineando quanto sia stato importante per la madre poter incontrare gli amici del figlio.

Un pensiero alla madre del rapper

"Per mia madre è stato importante ascoltare le vostre storie, i racconti di come Jesto sia riuscito a toccarvi, a risollevarvi, a farvi sentire capiti ed importanti e voi le avete fatto arrivare la vostra gratitudine" ha scritto Hyst a corredo di un video che vedeva tanti amici assieme urlare il nome dell'amico scomparso. Hyst ha sottolineato l'importanza di avere avuto tanta gente ai funerali del fratello, tutti rispettosi come ha tenuto a sottolineare. Nei giorni precedenti, aveva spiegato che all0interno della Chiesa sarebbero potuti entrare solo amici e familiari ma che tutti gli altri potevano aspettare nella piazza antistante.

Jesto

La funzione del parroco "diventato fan di Jesto"

Erano tanti gli artisti che hanno voluto rivolgergli l'ultimo saluto: "Tanti (…) potevano evitare di esporsi direttamente al pubblico ed invece erano li con noi, in piazza, oggi come 20 anni fa quando ad unirci era solo la gioia di condividere la nostra passione" ha scritto sempre Hyst che ha voluto anche spendere una parola per Don Francesco che ha celebrato la funzione e che, dice, aveva ascoltato con attenzione le canzoni di Jesto ed era diventato suo fan, spendendo "parole precise ed opportune intuendo aspetti del carattere di Justin con grande sensibilità". È stato tutto perfetto, ha chiosato Hyst "ad eccezione del motivo per cui eravamo li, che è l'unico aspetto su cui non abbiamo avuto controllo né potere (..) Potrei scegliere di arrabbiarmi e tanto, ma non sarà così".

Come è morto Jesto

Stando a quanto ha voluto comunicare Hyst, Jesto è morto "a causa di un colpo al cuore inaspettato" mentre era in un ristorante. Tayio Yamanouchi ha voluto scriverlo chiaramente con una comunicazione su Instagram anche per evitare speculazioni sulla scomparsa del fratello. E nel farlo ha anche voluto stigmatizzare il comportamento di chi ha voluto dare la notizia della morte del rapper prima che fosse la famiglia a farlo. Una frecciatina neanche tanto nascosta a Fedez che poche pore prima aveva postato una storia in cui salutava Jesto e gli rendeva omaggio, sottolineando l'importanza che aveva avuto per lui.