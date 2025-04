video suggerito

Le condizioni di salute di Vittorio Sgarbi: nessun peggioramento dopo il post di Sabrina Colle Le condizioni di salute di Vittorio Sgarbi rimangono stabili. Dopo il post nostalgico di Sabrina Colle, fonti ufficiali del critico smentiscono peggioramenti rispetto all’ultimo bollettino ufficiale del Gemelli. Naviga su sito e app senza pubblicità a 90€/anno. Abbonati ora

588 CONDIVISIONI condividi chiudi

Il post nostalgico pubblicato da Sabrina Colle, compagna di lunga data di Vittorio Sgarbi, ha riacceso l'attenzione sulle condizioni di salute del critico d'arte e politico italiano, ricoverato da oltre un mese al Policlinico Gemelli di Roma per una grave forma di depressione. Fanpage.it ha raccolto informazioni da fonti ufficiali del critico che smentiscono qualsiasi peggioramento rispetto a quanto comunicato nell'ultimo bollettino ufficiale. Non c'è nulla, in effetti, da aggiungere rispetto all'ultimo comunicato ufficiale.

Il post nostalgico ha alimentato preoccupazioni

Nelle ultime ore, Sabrina Colle ha condiviso sui social uno scatto che la ritrae accanto a Sgarbi, accompagnato da un messaggio nostalgico su un viaggio in Myanmar compiuto insieme vent'anni fa. "Myanmar, 20 anni fa… il paese che mi è rimasto dentro durante tutto questo tempo e il desiderio di ritornarci è sempre stato vivo da non permettermi di alimentare altre fantasie di viaggi segreti", ha scritto Colle, concludendo con un ringraziamento: "Grazie Vittorio per l'indimenticabile viaggio". Le parole della compagna, cariche di emozione e con un tono quasi retrospettivo, hanno fatto temere a molti un possibile aggravamento delle condizioni del critico, ma fonti attendibili confermano a Fanpage.it che la situazione rimane stabile.

L'ultimo aggiornamento ufficiale

L'ultimo comunicato ufficiale dell'ufficio stampa di Sgarbi aveva già smentito categoricamente le voci relative a un presunto isolamento del critico. "Il professore Sgarbi è tutt'altro che ‘isolato', come pure, impropriamente, hanno scritto diversi siti di gossip", si leggeva nella nota. "Accanto a lui sono sempre presenti Sabrina Colle, i familiari ed i suoi assistenti, oltre che il personale sanitario del Gemelli in cui Vittorio Sgarbi nutre piena e totale fiducia". Lo stesso documento confermava che Sgarbi ha ricevuto negli ultimi giorni "numerosi messaggi di solidarietà" e le visite di "amici di vecchia data" e "illustri personalità pubbliche ed istituzionali", segno di una rete di supporto attiva e costante attorno al critico d'arte.

Leggi anche I Cani pubblicano a sorpresa post mortem, il nuovo album arriva dopo 9 anni da Aurora

Le condizioni di Vittorio Sgarbi: un quadro clinico in lenta evoluzione

Il percorso di recupero di Sgarbi resta delicato. Ricoverato inizialmente per il rifiuto di alimentarsi, sintomo della grave depressione da lui stesso ammessa pubblicamente, il critico aveva mostrato alcuni lievi segnali di miglioramento. Nonostante le difficoltà del momento, Sgarbi può contare su una solida rete di supporto. Oltre alla presenza costante di Sabrina Colle e dei familiari, l'entourage ha confermato che il critico è stato "inondato da manifestazioni d'affetto" alle quali, si legge nell'ultimo comunicato, intende rispondere personalmente "nelle prossime settimane, quando tornerà alle sue consuete attività".

Nel rispetto della privacy e della dignità del paziente, il Policlinico Gemelli mantiene il massimo riserbo sul decorso clinico, limitandosi a confermare che le condizioni rimangono sotto stretto controllo medico.