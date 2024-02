Le canzoni di Sanremo 2024 escono dalla Billboard 200 ma restano nella classifica che esclude gli Usa Mahmood, Geolier, Annalisa, Angelina Mango sono usciti dalla Billboard 200, ma restano nella speciale classifica che esclude gli Usa. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Redazione Music

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Mahmood e Geolier

La scorsa settimana, sulla scia degli streaming del Festival di Sanremo 2024, quattro degli artisti protagonisti dell'ultima edizione erano arrivati in Billboard 200, ovvero la classifica americana dei singoli. Nella posizione più alta c'era Mahmood che aveva esordito alla posizione 52 con Tuta Gold, mentre Geolier, con I p' me, tu p' te era alla 91, Annalisa alla 95 con Sinceramente e poco oltre la centesima posizione c'era la vincitrice di Sanremo, ovvero Angelina Mango con La noia, alla posizione 110. Questa settimana, però, i quattro artisti italiani non sono riusciti a restare nelle prime 200 posizioni, il calo fisiologico del post Sanremo ha contato, così come l'avere prettamente un bacino di pubblico italiano.

Le posizioni degli artisti di Sanremo nella classifica Billboard senza Usa

Però i quattro, più Ghali restano ancora nella classifica dei singoli che esclude gli Stati Uniti, insomma, una classifica globale che però non tiene in conto gli Usa come mercato. E in questo contesto quindi Mahmood resta in top 50 passando, però, dalla posizione 19 alla 42, mentre Geolier, secondo italiano in classifica è alla posizione 81 (era alla 33), seguito da Annalisa che con Sinceramente scende alla posizione 85 dalla precedente 36, mentre Angelina Mango con La noia esce dalla top 100 e passa dalla posizione 51 alla 110, ma ai quattro che da giorni sono i migliori tra i protagonisti del Festival si aggiunge anche Ghali che, con Casa mia è alla 144, scendendo dalla 82 della settimana scorsa.

Che cos'è la Bilboard 200 Excl. Us

Questa speciale classifica che segue la stessa formula della Billboard 200 escludendo gli Stati Uniti è stata fatta da Billboard con una motivazione precisa: "Uno degli obiettivi di questo progetto era esporre le persone alla musica di più territori. Quindi avere ciascuna classifica con 200 titoli in profondità e presentare anche una visione dei titoli escludendo l'influenza degli Stati Uniti è stato di grande importanza per noi". La classifica nacque nel 2020 e ha visto come prima canzone a esordire in testa "Hawái" di Maluma. A proposito di numeri, la settimana scorsa, inoltre, Mahmood, Geolier, Annalisa e Angelina Mango hanno anche conquistato la certificazione di platino, una settimana dopo aver conquistato l'oro e contribuendo a permettere all'ultima edizione del festival di mettere un altro record momentaneo, ovvero quello con più copie certificate dopo due settimane.