video suggerito

Laura Pausini consolida il suo Regno sudamericano: sarà presentatrice del Premio Lo Nuestro 2025 Laura Pausini presenterà la prossima edizioni dei Premi Lo Nuertso che premiano cantanti e canzoni latini: per l’artista italiana è l’ennesima conferma della sua popolarità nei Paesi latini. Naviga su sito e app senza pubblicità a 90€/anno. Abbonati ora

A cura di Redazione Music

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Laura Pausini sarà conduttrice dei Premi Lo Nuestro 2025

Che l'America Latina sia una seconda casa per Laura Pausini non lo scopriamo oggi, dal momento che la cantante è amatissima in numerosi del Sud America dove è un volto televisivo, oltre che una voce: la cantante italiana, infatti, è stata giudice di The Voice, ma anche de La Banda, oltre a X Factor nella versione spagnola, con tantissime canzoni tradotte proprio in spagnolo che hanno milioni di visualizzazioni. Tutto questo la porteranno pure a essere una delle conduttrici della cerimonia del Premio Lo Nuestro 2025, che si terrà il prossimo 20 febbraio presso il Kaseya Center di Miami.

Al suo fianco ci saranno la cantante messicana Thalia e la conduttrice e attrice sempre messicana Alejandra Espinoza che si alterneranno sul palco con la cantante italiana, in una delle serate più attese per quanto riguarda proprio i Paesi Latini. Oltre che presentare, però, Pausini – vincitrice di un Grammy Award, quattro Latin Grammy Awards e un Golden Globe – avrà anche la possibilità di essere premiata per la sua musica, visto che è stata nominata nelle categorie "Artista Pop Femenina del Año" e "Canción del Año – Pop Balada", quest’ultima ricevuta per la sua collaborazione con l'artista internazionale Luis Fonsi nel brano Roma, consolidando la sua posizione in uno dei mercati discografici più importanti e in espansione.

Reduce dal tour mondiale che ha visto oltre mezzo milione di presenze per un totale di 80 concerti in tutto il mondo, Pausini torna a presenziare ai Lo Nuestro dove è stata già protagonista, a partire da quella del 1995 quando vinse nella categoria Nuovo Artista Pop dell’anno, a cui seguono 16 nomination, due vittorie come Artista Femminile dell’anno (2006 e 2012) e un Premio alla Carriera (2015), mentre nel 2018 fu la prima volta da conduttrice. La cerimonia del Premio Lo Nuestro 2025 sarà trasmessa in esclusiva da Univision, Unimax e Vix il prossimo 20 febbraio dalle ore 7 p.m. (ET) / 6 p.m. (CST) / 1 a.m. (CET).