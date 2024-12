video suggerito

La stoccata di Francesco Guccini: "Calcutta e Cremonini? Ho sentito parlare di Mannarino" L'intervista completa andrà in onda nella prossima puntata di "Timeline", prevista domenica 22 dicembre alle 14.30 su Rai 3.

Nuove anticipazioni dall'intervista che Francesco Guccini ha rilasciato a Timeline, il programma di Rai3 condotto da Marco Carrara, in onda domenica 22 dicembre alle ore 14.30. Dopo le parole su Jovanotti, il cantautore di Pavana parla degli eredi del cantautorato italiano. Come nel suo stile, non le manda a dire. "Cremonini e Calcutta? Ho sentito parlare di Mannarino".

Le parole di Francesco Guccini

Nel corso dell'intervista, Marco Carrara chiede: "Lei ha detto che non è sicuro che qualcuno abbia raccolto il testimone dei cantautori, cosa intendeva con quella frase?". La risposta di Francesco Guccini:

C’è stato un fiorire molto grande, vivace. De André, Vecchioni, De Gregori sono nomi di un certo peso. Non so se adesso ci sia qualcuno che possa essere paragonato a questi.

A questo punto, Marco Carrara parla del filone di "nuovi cantautori": "Calcutta? Cremonini?". Guccini: "Ho sentito parlare di un certo Mannarino".

"La Locomotiva non è Gloria di Umberto Tozzi"

Nella stessa intervista, la replica di Guccini alle parole di Jovanotti che ha detto che "Gloria di Umberto Tozzi non ha nulla da invidiare alla Locomotiva di Guccini". Una risposta molto completa, per non dire puntuta, quella di Guccini:

La locomotiva è una canzone di andamento popolare, quindi potrebbe facilmente essere presa come canzone popolare, quindi è una canzone semplice. Nella sua complessità, è una canzone semplice. Ma tante mie canzoni, altre mie canzoni, Amerigo, per esempio, per dirne una, Van Loon per dirne un'altra, Odysseus, una delle ultime… ci sono dei libri dietro, ci sono delle letture. Ci sono… non vorrei usare una parola grossa come “cultura”, ma c'è cultura. Gloria è una bella canzone, è una canzone che si ascolta volentieri, però non c'è una storia dietro, non c'è qualche cosa che si chiama cultura, che si chiama i libri che ci sono stati letti. E quindi c'è un lavoro intellettuale dietro certe canzoni, e non voglio fare di classe A, classe B, eccetera. Però, c'è tutto un mondo diverso che dietro Gloria non c'è. Anche se è una bella canzone, una canzone simpatica.

