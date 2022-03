La star del balletto ucraino Artem Datsyshyn è morto dopo un bombardamento russo L’ex primo ballerino del Teatro Nazionale dell’Opera ucraina, Artem Datsyshyn, è morto a seguito delle ferito riportate dopo un bombardamento russo a Kyiv.

Uno dei ballerini ucraini più conosciuti al mondo, Artem Datsyshyn, è morto a seguito delle ferite subite nei bombardamenti russi a Kyiv. Stando a quanto riporta la BBC che cita fonti ucraine, da tre settimane il ballerino, che aveva 43 anni, giaceva in ospedale a causa delle ferite riportate ed è morto in ospedale come confermato dall'amica Tatiana Borovik che su Facebook ha scritto: "Amici, informo tutti quelli che conoscevano Artem Datsishin, Dotsik, che il 26 febbraio, dopo essere stato colpito dai russi e ferito gravemente, è morto in ospedale. Addio mio caro amico! Non riesco ad esprimere il dolore che sento! Un ricordo affettuoso a te! Chi vorrà salutare un amico potrà farlo il 18.03.22 alle 11, quando sarà cremazione al cimitero di Baik".

Datsyshyn è una delle migliaia di vittime dovute a questa guerra, l'ennesimo artista ucraino vittima della guerra che ha portato la Russia a invadere l'Ucraina. Il ballerino era stato il solista del Teatro dell'Opera Nazionale dell'Ucraina il cui direttore di scena, Anatoly Solovyanenko, gli ha reso omaggio come "un grande artista" e "un uomo meraviglioso": "È morto il nostro collega, un grande Artista, solista di lunga data della compagnia di balletto del teatro e un uomo meraviglioso" ha scritto su Facebook postando una sua foto mentre ballava. Sono tanti i colleghi che hanno voluto ricordarlo sui propri social.

Tra di loro anche il coreografo americano di origini russe Alexei Ratmansky che sempre su Facebook ha scritto: "Artem Datsishin, ballerino principale del Teatro dell'Opera Nazionale dell'Ucraina è morto oggi all'ospedale di Kyiv per le ferite riportate il 26 febbraio quando è rimasto colpito dal fuoco dell'artiglieria russa. Era un ballerino bravissimo amato dai suoi colleghi. È un dolore insopportabile. Come scrive la BBC, la morte del ballerino arriva a poca distanza da quella della scomparsa, dovuta sempre a un attacco missilistico russo, dell'attrice Oksana Shvets, scomparsa dopo un attacco alla Capitale Kyiv