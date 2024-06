La scaletta del concerto di Vasco Rossi allo stadio San Siro di Milano, l’ordine delle canzoni

video suggerito

Vasco Rossi si esibisce domani sera, 7 giugno 2024, sul palco dello stadio San Siro di Milano, per il primo di sette concerti. Qui le canzoni in scaletta, già viste nella data zero a Bibione.

Vasco Rossi, 2023

Domani sera, venerdì 7 giugno 2024, Vasco Rossi arriva a Milano per esibirsi allo stadio San Siro di Milano, per il primo dei 7 appuntamenti nell'impianto. Proprio nelle scorse ore, Vasco Rossi è stato premiato dal sindaco di Milano Beppe Sala con la Pergamena della città proprio per l'importanza che ormai il rocker emiliano ha conquistato nel tessuto artistico della città, arrivando a conquistare anche un record. Con 36 appuntamenti nella sua carriera allo stadio San Siro di Milano, Vasco Rossi detiene il numero più alto di performance nell'impianto. Ieri sera, in onda su Rai 1, è andato in onda il docu-film Vasco Live al Circo Massimo XXII, che hano riassunto i due grandi concerti tenuti dal cantautore a Roma l’11 e il 12 giugno 2022. Nel frattempo, lo scorso 1-2 giugno, proprio Vasco Rossi ha cominciato il suo tour negli stadi, che lo ha visto esordire allo stadio Comunale di Bibione, per poi arrivare ai sette appuntamenti dello stadio San Siro. Tutto terminerà il prossimo 30 giugno, quando Vasco Rossi chiuderà l'ultima di quattro date allo stadio San Nicola di Bari. Oltre 2 ore e mezza di concerto, un viaggio all'interno di 45 anni di musica, tra Gli Angeli e Sally, Rewind e Il mondo che vorrei. Qui i brani con cui si potrebbe esibire Vasco Rossi allo stadio San Siro di Milano, già visti nella scaletta del suo concerto allo stadio Comunale di Bibione.

La scaletta con le canzoni del concerto di Vasco Rossi allo stadio San Siro 2024

Domani sera, 7 giugno 2024, Vasco Rossi si esibirà sul palco dello stadio San Siro di Milano, per il primo di 7 appuntamenti nell'impianto. Qui i brani con cui si potrebbe esibire Vasco Rossi allo stadio San Siro di Milano, già visti nella scaletta del suo concerto allo stadio Comunale di Bibione.

Blasco Rossi

Asilo Republic

Gli spari sopra

Gli sbagli che fai

Quanti anni hai

Come stai

Vivere senza te

Bollicine

Jenny è pazza

Sally

Domenica lunatica

Interludio 2024 / Echo Lake

Un gran bel film

La fine del millennio

Gli angeli

Basta poco

C'è chi dice no

Mashup: La strega (la diva del sabato sera) / Cosa vuoi da me / Vuoi star ferma! / Tu vuoi da me qualcosa / Occhi blu / Incredibile

romantica / Ridere di te

Rewind

Il mondo che vorrei

Dillo alla Luna

Se ti potessi dire

Siamo solo noi

Vita spericolata / Canzone

Albachiara