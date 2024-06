video suggerito

Carlo Conti invita Vasco Rossi a Sanremo: "Sarebbe fantastico iniziare con Albachiara" Carlo Conti, direttore artistico del prossimo Festival di Sanremo, ha lanciato un invito a Vasco Rossi, proponendogli di far cominciare il Festival cantando Albachiara.

A cura di Vincenzo Nasto

Vasco Rossi e Carlo Conti, 2024

Il direttore artistico delle prossime due edizioni del Festival di Sanremo, Carlo Conti, è stato ospite questa mattina di Giorgia Cardinaletti a TG1 Mattina Estate per un'intervista sulla costruzione della prossima edizione della kermesse. Il conduttore, infatti, oltre a svelare le novità sul regolamento, che vedrà nuovamente la suddivisione tra nuove proposte e Big tra le altre cose, ha lanciato un appello a Vasco Rossi. Il rocker emiliano potrebbe essere una delle sorprese per l'edizione 2025 del Festival di Sanremo: "Un sogno per il prossimo Sanremo? Sarebbe fantastico iniziare con Albachiara cantata da Vasco Rossi. Pensaci, non lo voglio io, lo vuole l'Italia". L'apertura di Vasco Rossi al Festival di Sanremo 2025 sarebbe un gran colpo per il conduttore, ma anche l'ennesima celebrazione della storica carriera del rocker emiliano, impegnato in queste settimane con i sette concerti allo Stadio San Siro di Milano, dopo aver ricevuto la Pergamena della città proprio dal sindaco Beppe Sala.

Il ricordo di Vita Spericolata e Vado al massimo

Proprio durante la cerimonia, tenutasi nella sala Buzzati del Corriere della Sera, dov'era stato intervistato dal giornalista Andrea Laffranchi, Vasco Rossi aveva parlato dei suoi primi anni di carriera, citando anche le sue apparizioni al Festival come un cortocircuito tra sé e il pubblico mainstream in quegli anni: "Nelle canzoni racconto i miei problemi, rabbie e frustrazioni e ormai sono 45 anni che lo faccio. All'inizio pensavo che le potessero capire in pochi. Sono partito frainteso, facevo ironia e venivo preso sul serio, ma i fan non hanno mai frainteso niente, hanno sempre capito tutto perfettamente. Si veniva dal periodo in cui ero stato preso come capro espiatorio di tutti i problemi degli anni '80, ma non si può dire che tutta la droga è uguale". Vasco Rossi potrebbe essere un super ospite di quest'edizione, anche se Carlo Conti sembra, per adesso, distante dall'idea di avere tanti ospiti durante le varie serate: "Magari il festival vivrà di tanta forza musicale che non sarà necessario averli".

Le apparizioni al Festival di Sanremo di Vasco Rossi

Ma la storia di Vasco Rossi parla da sé. Quest'anno, con i sette appuntamenti allo Stadio San Siro di Milano, è arrivato a 36 show, un record, nessuno come lui. Un dialogo che si riaprirebbe con il Festival di Sanremo, a 20 anni – era il lontano 2005 – dalla sua ultima apparizione da ospite. Allora, il Festival condotto da Paolo Bonolis lo vide super-ospite della finale, aprendo lo spettacolo con due brani: Un senso, ma soprattutto Vita Spericolata, con cui aveva partecipato al Festival nel 1983. Ma il rapporto con la kermesse sanremese per Rossi è molto più ampio: basti pensare che ha partecipato come concorrente nel 1982 con Vado al massimo e l'anno successivo proprio con Vita Spericolata. Ma è anche stato protagonista, come autore, per cinque volte. Esordì nel 1989, scrivendo la canzone Tentazioni degli Sharks, mentre 8 anni più tardi, la sua …E dimmi che non vuoi morire, cantata da Patty Pravo, vinse il premio della critica. Due anni più tardi toccherà agli Stadio cantare la sua Lo Zaino, mentre più recentemente ha scritto due brani per Irene Grandi. Nel 2000, la canzone La tua ragazza sempre si classificò solo al secondo posto, dietro la Piccola Orchestra Avion Travel con Sentimento. Vent'anni più tardi, Irene Grandi ritornerà al Festival di Sanremo con Finalmente io, scritta da Vasco Rossi e Gaetano Curreri, prendendosi la nona posizione finale.