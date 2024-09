La scaletta del concerto di Claudio Baglioni all’Arena di Verona, l’ordine delle canzoni

video suggerito

Questa sera, giovedì 19 settembre 2024, Claudio Baglioni salirà sul palco dell'Arena di Verona per il primo degli otto appuntamenti, che segneranno anche la fine della sua carriera dal vivo. Qui la scaletta dei brani con cui si potrebbe esibire.

A cura di Vincenzo Nasto

Claudio Baglioni, via LaPresse

Stasera, giovedì 19 settembre 2024, Claudio Baglioni ritorna in concerto all'Arena di Verona dalle 21, il capitolo conclusivo dell’opera show aTUTTOCUOREplus ultra. Otto appuntamenti all'Arena di Verona che chiudono un ciclo di 41 concerti dell'autore, un ultimo saluto al suo pubblico che ha riempito con affetto le arene italiane, con oltre 500mila biglietti venduti. Come annunciato negli scorsi mesi, aTUTTOCUORE tour avrebbe chiuso la carriera artistica di uno dei più grandi cantautori italiani di sempre, un viaggio attraverso i suoi brani più famosi: da Strada Facendo a Gli anni più belli, passando per Con tutto l'amore che posso. Nel frattempo, l'autore è stato iscritto all’Elenco d’Onore dell’Ordine degli Architetti Pianificatori Paesaggisti e Conservatori della provincia di Verona. Qui i brani con cui si potrebbe esibire Claudio Baglioni all'Arena di Verona, già visti durante il suo aTUTTOCUORE tour.

La scaletta delle canzoni di Claudio Baglioni a Verona

Questa sera, giovedì 19 settembre 2024, Claudio Baglioni comincia l'ultima leg della sua carriera, con il primo degli otto appuntamenti che si terranno fino al prossimo 28 settembre all'Arena di Verona. Un passaggio obbligato anche per un anniversario storico del cantante, che proprio 50 anni fa, esordiva in una delle location più intriganti della musica italiana. Dopo un tour che ha attraversato tutta l’Italia da Roma a Palermo, passando per Pesaro, Milano, Torino, Padova, Bologna, Firenze, Eboli, Livorno, Baglioni canterà per l'ultima volta, all'Arena di Verona, alcuni dei suoi brani più famosi: da Quante volte a Mal d'amore, passando per Porta Portese. Qui i brani con cui si potrebbe esibire Claudio Baglioni all'Arena di Verona, già visti durante il suo aTUTTOCUORE tour.

E tu come stai?

Dagli il via

Acqua dalla luna

Con tutto l'amore che posso

Quante volte

Un po' di più

Gli anni più belli

Domani mai

Quanto ti voglio

Fammi andar via

Niente più

E adesso la pubblicità

A tutto cuore

Mal d'amore

W l'Inghilterra

Sono io / Cuore di aliante / Uomo di varie età

Ragazze dell'est

Uomini persi

Noi no

Amori in corso / Un nuovo giorno o un giorno nuovo / Con voi

Questo piccolo grande amore (Pianoforte e voce)

Dodici note

Io sono qui

Amore bello / Solo / Sabato pomeriggio

Porta Portese

Avrai

Io me ne andrei

Mille giorni di te e di me

Via

E tu…

Strada facendo

La vita è adesso