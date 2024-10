video suggerito

La rinascita di Endi dopo il tumore al testicolo: “La musica è stata la mia medicina” Endi, nome d’arte del rapper classe 1986 di Milano, ha raccontato in un’intervista la sua rinascita attraverso la musica, dopo la diagnosi di un tumore al testicolo nel 2012. Iscriviti a RUMORE, la newsletter di Fanpage.it contro il silenzio

A cura di Vincenzo Nasto

14 CONDIVISIONI condividi chiudi

Endi, via Instagram Account

Endi, nome d'arte del 38enne rapper milanese Enrico Petillo ha pubblicato lo scorso 4 ottobre il nuovo singolo Dylan Dog, in collaborazione con una delle leggende del rap italiano: Esa, aka El Presidente. Il singolo arriva a un anno dall'uscita di Piove a Dirotto con Davide De Marinis, che gli aveva permesso di comparire in un servizio del TG1, ma anche a esibirsi sulla rete Tv2000. Intervistato dal Corriere Della Sera, Endi ha raccontato anche ciò che è accaduto solo 12 anni fa, un tumore al testicolo che lo ha portato a scrivere anche un "libro di finzione, ma la storia del protagonista richiama la mia" dal titolo: Qualcosa cambierà.

La diagnosi del tumore al testicolo e la musica come rifugio

Endi ha più volte sottolineato la prima reazione alla diagnosi, avvenuta dopo un controllo per "un banale fastidio e soffrivo di una stanchezza mai provata prima". Una chiusura verso il mondo che salvava solo la sua musica, anche perché subito ha dovuto affrontare un intervento di asportazione e successivamente la chemioterapia: "I linfonodi dell’addome erano coinvolti. Sono stato veramente male, il dolore era forte. Mi sono sottoposto alla chemio per evitare che la malattia si diffondesse altrove. Ed è stato allora che mi sono confrontato con altri malati e ho trovato serenità".

La preghiera scritta durante la terapia

Nel frattempo, dopo aver svelato di aver scritto una canzone, "una sorta di preghiera in cui immaginavo il mondo senza malattie", Endi ha avuto un'altra sorpresa dalla vita: dopo aver avuto paura di non poter avere figli, "ne ho avuti 3, una bambina di otto anni e due maschietti di cinque e due". Nell'ultimo singolo con Esa, Endi canta la paura di amare, di affrontare con leggerezza e libertà un sentimento così forte. Negli anni ha pubblicato tre album dal titolo Il canto del diavolo, Ci vorrebbe la felicità e Sognando ancora, collaborando nel 2019 con Jessica Morlacchi, attuale concorrente del Grande Fratello ed ex frontman dei Gazosa.