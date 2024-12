La Forza Del Destino di Giuseppe Verdi: la trama dell’opera alla Prima della Scala 2024

video suggerito

Oggi, sabato 7 dicembre 2024, ci sarà la Prima della Scala di Milano, con la rappresentazione dell'opera La Forza Del Destino di Giuseppe Verdi alle ore 18. Qui la trama e il cast dell'opera.

A cura di Vincenzo Nasto

La Forza Del Destino, via Teatro Alla Scala

Stasera, sabato 7 dicembre 2024, ci sarà il primo appuntamento nel 2024 della Scala di Milano: dalle ore 18 infatti, si potrà assistere all'opera La Forza Del Destino di Giuseppe Verdi, diretta dal maestro Riccardo Chailly. La regia dell'opera è affidata a Leo Muscato, le scene di Federica Parolini, i costumi di Silvia Aymonino e le luci di Alessandro Verazzi. Si tratta della nona opera verdiana presentata da Chailly nel teatro Milanese, uno spettacolo nato nel 1862 a San Pietroburgo e approdata in versione definitiva alla Scala nel 1869, quando Verdi stesso aggiunse la celebre sinfonia e fece cambiare anche il finale. Uno spettacolo che manca da 25 anni nel teatro milanese, con l'intervento dell'Orchestra e dei Cori Scaligeri, mentre nel 2001 una rappresentazione venne fatta dai complessi del Teatro Mariinskij di San Pietroburgo per il centenario del compositore.

La trama di La Forza Del Destino di Giuseppe Verdi

La Forza Del Destino è un melodramma in quattro atti su libretto di Francesco Maria Piave (riadattato da Ghislanzoni nella versione milanese) tratto dal testo di Angel de Saavedra, duca di Rivas. L'opera esplora temi di destino, vendetta e redenzione. Si svolge nel ‘700 tra Spegna e Italia e tra i primi due atti trascorrono 18 mesi. La protagonista Donna Leonora, soprano, figlia del marchese di Calatrava, è innamorata di don Alvaro, tenore, un uomo sensibile e audace ma meticcio, quindi borderline per il mondo della corte. Una storia d’amore forte e autentica che spinge i giovani a progettare una fuga verso Siviglia. Ma l'arrivo del padre, la scoperta della fuga e la successiva incarcerazione di Don Alvaro danno vita a una serie di eventi, tra cui la morte del Marchese per un colpo di pistola fortuito e il successivo addio della coppia. Negli ultimi due atti compare il fratello di Leonora, Don Carlo, mentre la donna si rifugia al Monastero della Vergine degli Angeli. Poi il ferimento in battaglia di Don Alvaro e la scena finale nel Monastero, in cui si incontrano nuovamente l'uomo con la sua amata.

Il cast di La Forza Del Destino di Giuseppe Verdi

Il ruolo del marchese di Calatrava tocca a Fabrizio Beggi, mentre il 7 a interpretare donna Leonora sarà Anna Netrebko, don Carlo sarà Ludovic Tézier e don Alvaro invece Brian Jagde, (i tre saranno sostituiti solo nelle repliche del 28 dicembre e 2 gennaio da Elena Stikhina, Amartuvshin Enkhbat e Luciano Ganci). Vasilisa Berzhanskaya sarà Preziosilla, Alexander Vinogradov invece si calerà nei panni del Padre guardiano (sostituito il 28 e il 2 da Simon Lim), Marco Filippo Romano avrà poi la parte di Fra Melitone. Negli altri ruoli ci sono Marcela Rahal (Curra), Huanhong Li (un alcalde), Carlo Bosi (Mastro Trabuco) e Xhieldo Hyseni (un chirurgo).

Perché viene denominata l'opera "Innominabile"

Tra le opere più eseguite di Giuseppe Verdi, c'è una tendenza diffusa nel mondo del teatro a definire "innominabile" la rappresentazione. Infatti, si legherebbe a situazioni sospette, come barbe cadute in scena, malattie e morti di membri del cast o della produzione. E quest’anno potrebbe far riflettere anche l’improvviso forfait di Jonas Kaufmann per motivi familiari.