La canzone di Dobermann in Mare Fuori 4 è il meme di cui avevamo bisogno: in tendenza su TikTok La dedica di Dobermann (Enrico Tijani) a Kubra (Kyshan Wilson) è uno dei momenti meme più apprezzati della quarta stagione di Mare Fuori: il video in tendenza su TikTok. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Vincenzo Nasto

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Enrico Tijani nei panni di Dobermann in Mare Fuori 4

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Mare Fuori 4 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Enrico Tijani, l'attore che interpreta Dobermann nella serie tv Rai Mare Fuori 4, è in tendenza su TikTok. La sua visibilità, legata principalmente al suo personaggio e alle dinamiche con Kubra e Pino, ha subito un'accellerazione, determinata soprattutto da un momento specifico nella serie. Infatti, l'attore si è reso protagonista di una "dedica" nei confronti di Kubra, interpretata da Kyshan Wilson: una canzone che non eccelle sicuramente per l'interpretazione dello stesso Dobermann, ma che è diventata pian piano un meme all'interno della comunità di fan della serie tv. Non solo, perché la scena in cui Dobermann interpreta la canzone, segna anche una delle scelte più importanti per Kubra all'interno della quarta stagione. Sui social, soprattutto su TikTok, l'interpretazione di Dobermann è diventata un meme, ripreso anche dallo stesso attore, insieme a Micciarella (Giuseppe Pirozzi).

E se la musica è diventata un elemento principale nel successo seriale di Mare Fuori, la canzone di Dobermann sottolinea come non ci fosse bisogno per forza di una grande interpretazione. Soprattutto dopo l'esplosione di personaggi come Cardiotrap (Domenico Cuomo), Crazy J (Clara Soccini) ed Eduardo Conte (Matteo Paolillo), Enrico Tijani ha deciso di non seguire la stessa traccia, realizzando sin dall'inizio un'interpretazione simpatica, ma rivedibile, di un brano scritto per lui da Raiz. Sì, perché c'è una versione ufficiale della canzone, che vede anche la voce del cantante degli Almamegretta, che nella serie interpreta Don Salvatore Ricci. Oltre alla voce di Raiz e di Dobermann, nei vocals sono presenti anche Andrea Torresani e Massimo Colagiovanni: tutto questo con la produzione di Stefano Lentini, che ha curato la colonna sonora della serie tv.

C'è chi su TikTok ironizza sull'interpretazione dell'attore, tra le più "sgraziate" melodicamente della colonna sonora di Stefano Lentini: dalla sua però, la dedica di Dobermann a Kubra è diventato uno dei momenti meme della quarta stagione di Mare Fuori, ampliando ancora di più i discorsi sul successo dell'ultima stagione del regista Ivan Silvestrini. Da questo punto di vista, la quarta stagione di Mare Fuori ha seguito la linea delle sue precedenti edizioni, mettendo in mostra Clara con Ragazzi Fuori, contemporaneamente alla sua partecipazione al Festival di Sanremo con Diamanti Grezzi. Discorso simile per Matteo Paolillo, che ha pubblicato Foglie D'Autunno nei giorni successivi all'uscita della quarta stagione della serie tv su Rai Play, contemporaneamente alla partecipazione del cast di Mare Fuori al Festival di Sanremo 2024: anche in questa occasione ha cantato la sigla O' Mar For.