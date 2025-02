video suggerito

Kendrick Lamar in concerto a Roma con SZA: come comprare i biglietti per lo Stadio Olimpico Kendrick Lamar e SZA terranno un concerto in Italia ad agosto 2025, gli artisti si esibiranno a Roma: ecco come e quando acquistare i biglietti.

Kendrick Lamar e SZA – come anticipato da Fanpage.it – hanno annunciato un concerto in Italia, previsto per sabato 2 agosto 2025 allo Stadio Olimpico di Roma, l'unica tappa del loro Grand National Tour. Gli artisti presenteranno il loro nuovo progetto artistico, mostrato in anteprima durante l'Apple Music Half-Time Show al Super Bowl LIX a New Orleans. L'ultimo concerto di Lamar in Italia si è tenuto due anni fa, il 17 luglio 2023, all'Arena di Verona.

Come acquistare i biglietti per Roma

Per il concerto allo Stadio Olimpico di Roma, i biglietti saranno disponibili in anteprima per gli utenti My Live Nation dalle ore 9.00 di giovedì 13 febbraio. Registrandosi gratuitamente sul sito www.livenation.it, sarà possibile accedere alla pre-vendita. Dalle ore 9.00 di venerdì 14 febbraio, invece, sarà aperta la vendita generale dei biglietti.

Kendrick Lamar e la collaborazione con SZA nei brani Luther e Gloria

Nel corso della 67esima edizione dei Grammy Awards, Kendrick Lamar ha conquistato 5 premi: Registrazione dell'anno, Canzone dell’anno, Miglior canzone rap, Miglior performance rap e Miglior video musical con il singolo NOT LIKE US. Grazie ai risultati conquistati nell'ultimo periodo, oltre 100 milioni di stream con il suo sesto album GNX, l'artista è volato al vertice della classica Spotify Global Top Artist, superando Taylor Swift. Tra le dodici tracce inedite anche due collaborazioni con la superstar SZA nei brani Luther e Gloria. A produrre l'album, oltre a Lamar, anche Jack Antonoff (Taylor Swift, Sabrina Carpenter, Lana Del Rey), Best Kept Secret, Dahi, Mustard (Rihanna, Chris Brown, Travis Scott) e Sounwave (vincitore di 3 Grammy, responsabile anche dei progetti di Beyoncè e Taylor Swift). BMF, nuovo singolo di SZA, è stato pubblicato venerdì 17 gennaio e il brano ha già superato 55 milioni di stream nel mondo, aggiudicandosi la 28esima posizione nelle classifiche globali (3.5 milioni di stream giornalieri) e figurando nelle Hot Hits del Regno Unito, Canada, Australia e Filippine.