Kanye West annuncia il suo primo concerto in Italia il 18 luglio: quando comprare i biglietti per l’evento

Il 18 luglio 2026 Kanye West esordirà in concerto in Italia alla RCF Arena di Campovolo. Ecco dove e quando sarà possibile acquistare i biglietti.

Ye, Campovolo 2026

Kanye West, conosciuto come Ye, si esibirà per la prima volta in concerto in Italia il prossimo 18 luglio 2026 alla RCF Arena di Campovolo. Il rapper statunitense ritornerà in concerto in Europa a distanza di 14 anni dall'ultima volta e soprattutto potrebbe realizzare un progetto interrottosi, nell'ottobre del 2023, a causa di tempi troppo brevi per la struttura che avrebbe dovuto ospitare il suo concerto a Reggio Emilia. Potrebbe essere anche l'occasione per presentare il suo nuovo progetto ufficiale, che arriverebbe a due anni dall'EP "Vultures 1" con Ty Dolla $ign. West, per l'occasione, sarà headliner per il nuovo format di festival crossover Hellwatt Festival.

Kanye West annuncia l'unica data del concerto a Reggio Emilia

Dopo i listening party di Milano e Bologna dello scorso febbraio 2024, il 18 luglio 2026 Kanye West si esibirà per la prima volta in concerto in Italia: confermata la struttura, la RCF Arena di Campovolo in Reggio Emilia, che potrà ospitare oltre 100.000 spettatori. Nel caso rimanesse uno dei pochi o il singolo concerto europeo del rapper di Chicago, l'arena potrebbe accogliere pubblico dall'intero continente: simile a ciò che era accaduto, proprio nell'estate 2023, con Travis Scott che aveva deciso di presentare in anteprima mondiale il suo disco "Utopia" al Circo Massimo di Roma.

Mappa RCF Arena

Quando aprono le vendite dei biglietti per il concerto di Kanye West

Ma andiamo a scoprire quando sarà possibile acquistare i biglietti per il concerto di Kanye West. Come recita il comunicato stampa, "i biglietti saranno disponibili in prevendita early bird da lunedì 22 dicembre alle ore 10.00 in esclusiva su Ticketmaster". È probabile che la vendita poi venga allargata, dopo almeno 2 giorni, a tutte le piattaforme di ticketing. Non si conoscono ancora i prezzi ufficiali dei biglietti di Kanye West alla RCF Arena di Campovolo, che negli anni ha ospitato alcune delle più grandi star internazionali. Proprio attraverso un'analisi sul range dei biglietti di questi spettacoli e di quelli dei listening party ospitati dalle arene di Milano e Bologna, è possibile pensare che il prezzo dei biglietti si aggirerà tra i 70 e i 180 euro, esclusa commissione. Un range che tiene conto dei vari settori: dal Pit Gold alla Red Zone, passando per la Yellow e Orange Zone, fino a terminare negli ultimi due settori, Green e Blue Zone.