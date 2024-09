Jovanotti ricorda Sergio Mendes, morto a 83 anni: “Scrivemmo Punto, canzone tra le più amate delle mie”

video suggerito

Sergio Mendes e Jovanotti

Ieri è morto Sergio Mendes, uno degli artisti brasiliani più influenti della musica internazionale, autore di quella Mas Que Nada diventata una hit mondiale, che rivive in versioni sempre nuove. Mendes è scomparso a 83 annia seguito di alcuni problemi legati al long Covid: "Negli ultimi mesi la sua salute era stata messa a dura prova dagli effetti del Covid a lungo termine" ha scritto la famiglia nella nota con cui si annunciava la morte del cantante, uno di quelli che ha portato la Bossanova alla fama mondiale. In Italia, tra coloro che l'hanno ricordato, c'è Jovanotti che, ispirato dalla sua musica, ha anche collaborato con lui.

Punto è la canzone di Jovanotti con Mendes

È lo stesso cantante ha scriverlo in un ricordo che ha voluto condividere su Instagram, sia nelle storie che in un post in cui mostra proprio uno spezzone video della loro collaborazione in Safari, album del 2008 che conteneva il successo "A te", ma anche"Punto", canzone scritta proprio con il cantautore brasiliano e pubblicato come sesto singolo tratto dall'album: Mendes lo ha coprodotto e arrangiato suonando pianoforte e Fender Rhodes, oltre a essere uno dei protagonisti del video che riprende proprio la realizzazione in studio della canzone, il lavoro che lui e Jova hanno fatto assieme per un brano dal sapore brasiliano.

Il messaggio per la morte di Sergio Mendes

"Ho saputo ora della morte del grande Sergio Mendes, un colosso della musica del mondo. Ha reso globale la musica del suo Brasile. Il suo album #brasileiro è pazzesco (gli confessai che lo avevo letteralmente consumato e saccheggiato e mi disse "hai fatto bene!). Con me fu meraviglioso e generoso produttore e arrangiatore di #punto che registrammo a Los Angeles insieme e che sta tra le mie più amate del mio repertorio. Buon viaggio maestro!" ha scritto Jovanotti nelle sue storie su Instagram.

E nel post dedicato, in cui il cantautore ha postato un pezzo del video, appunto, ha voluto aggiungere un ricordo in più: "Nel 2007 registrammo l’album SAFARI negli Henson Studios di los Angeles. Giorni indimenticabili per un album che sentivamo crescere fortissimo. Una delle session fu con il grande @sergiomendesmusic che accettó di arrangiare e produrre una canzone insieme: PUNTO. Oggi ricordo quel tempo passato insieme con gratitudine, e la musica continua a vivere". Safari, che è stato certificato disco di diamante, fu l'album più venduto del 2008, anche grazie a collaborazioni come quelle di Mendes e di Ben Harper.