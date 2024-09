video suggerito

È morto Sergio Mendes, il musicista brasiliano autore di Mas Que Nada aveva 83 anni È morto Sergio Mendes, musicista brasiliano che partire dagli Anni Sessanta fece conoscere al pubblico il genere della bossa nova. Fu autore del singolo Mas que nada, che nel 2006 ri- registrò con i Black Eyed Peas. Aveva 83 anni.

A cura di Elisabetta Murina

È morto Sergio Mendes, musicista brasiliano che partire dagli Anni Sessanta fece conoscere al pubblico il genere della bossa nova. Ha firmato il singolo Mas que nada, che nel 2006 ri- registrò con i Balck Eyed Peas. Aveva 83 anni. A darne notizia il Daily Mail. La famiglia ha fatto sapere che si è spento a Los Angeles, sua città d'origine, a seguito di alcuni problemi di salute legati al Covid a lungo termine. Lascia la moglie Leporace e cinque figli.

La carriera di Sergio Mendes

Nato a Niteròi nel febbraio 1941, Mendes si avvicinò alla musica fin da bambino. Il suo amore per questo mondo lo portò a suonare prima nei nightclub e poi a far conoscere al pubblico il genere della bossa nova, che trae origine dalla tradizione brasiliana e dalla samba. Nel 1961 formò il suo primo gruppo, i Sextero Boss Rio, con cui incise Dance Moderno.

Sergio Mendes

Dopo aver pubblicato due album con il gruppo Brasil '65, che ebbe scarse vendite, il musicista reclutò due cantanti americane (Lani Hall e Bibi Vogel) e cambiò nome in Brasil '66. Il loro album divenne presto disco di platino, grazie al successo del brano Mas que nada, che avrebbe poi ri-registrato nel 2006 con i Black Eyed Peas. Nel 1968 raggiunse un pubblico sempre più ampio eseguendo il brano The Look of Love durante la trasmissione televisiva degli Academy Awards. La versione del brano raggiunse la Top 10 negli Stati Uniti e questo rese Mendes un nome conosciuto anche a livello internazionale.