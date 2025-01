Jovanotti: “Fango è l’ultima canzone ascoltata da mio fratello. Disse che era la più bella che avessi scritto”

Jovanotti è stato ospite di Gianluca Gazzoli nel suo podcast Passa dal Basement, in cui gli artisti sono soliti ripercorrere momenti della loro carriera raccontando anche degli aneddoti piuttosto privati. Il cantante, che di recente ha pubblicato il suo ultimo brano, ha raccontato un momento davvero emozionante, relativo a suo fratello, scomparso ormai diversi anni fa, nel 2007.

Il racconto parte da uno degli album più ascoltati del cantante, dal titolo Ora, che conteneva otto brani tra cui uno in particolare: Fango. Ed è proprio attorno a questa canzone che Jovanotti decide di raccontare uno dei momenti più intensi vissuti prima della scomparsa di suo fratello Umberto, avvenuta il 22 ottobre 2007, durante un incidente aereo a Latina. A Gazzoli, il cantante spiega il perché gli abbia dedicato, oltre alla canzone In orbita, anche la canzone Fango raccontando:

Fango è l'ultima canzone che ho fatto sentire a mio fratello in macchina, mi ricordo, l'avevo appena scritta. Lui è venuto a Cortona, siamo andati in macchina e gli ho detto "ti faccio sentire il disco che sto facendo". C'eravamo fatti tutto un giro per quelle strade in montagna, eravamo io e lui e basta, ho messo il cd, ancora non c'erano le chiavette, ascoltammo tutto il disco e quando partì fango lui disse "questa è la canzone più bella che hai scritto". Lui è morto poco tempo dopo, è l'ultima volta che ci siamo visti, abbiamo ascoltato quel pezzo lì, per cui per me quel pezzo lì ha un significato