Il video di un fan che ignora Annalisa diventa virale, ma la cantante spiega cosa è successo veramente

Annalisa ha difeso un fan il cui video era diventato virale perché alcuni pensavano che fosse andato via senza salutare la cantante, lasciandola con un’espressione delusa.

Annalisa con un fan

Sta circolando un video sui social – tra X e TikTok – di un fan di Annalisa che dopo il firmacopie andrebbe via lasciando la cantante con uno sguardo che sembra esprimere delusione per qualcosa. Pochi secondi, pochi frame da cui è difficile carpire cosa sia successo, ma soprattutto pochi istanti su giornate lunghissime in cui la cantante sta presentando con degli instore il suo album "Ma allora sono fuoco", uscito venerdì scorso, che contiene i singoli Maschio e Piazza San Marco, assieme a Marco Mengoni e canzoni come Amica e Una tigre sul letto continua a parlarmi. Sui social il video è stato postato sottolineando quella che sembra un'espressione di delusione nell'espressione della cantante che, però, ha voluto specificare che non era come sembrava.

Il fan va via mentre Annalisa lo ringrazia – non ricambiata perché evidentemente il ragazzo, già diretto verso l'uscita, non la sente – e sui social alcuni leggono quasi come una scortesia un gesto totalmente involontario. La pensa così anche Annalisa, che era presente, appunto, la quale difende il fan e spiega, rispondendo a uno dei video postati sui social – in cui la descrizione di "No, torna indietro e salutala" -, come tutto fosse un gigantesco fraintendimento: "Ma noooo qui sembra che sia andata così ma vi assicuro che è stato super carino ed emozionato" scrive la cantante.

Chiunque abbia vissuto un firmacopie sa che il tempo a disposizione per ogni fan è limitato, così da permettere a tutti i partecipanti di portare a casa una foto e un autografo dal proprio artista preferito, quindi il ragazzo, evidentemente, ottenuta la sua interazione con la cantante ha lasciato il posto a chi era dietro di lui, abbastanza di fretta, senza sentire l'ulteriore saluto di Annalisa. La cantante sta promuovendo il suo ultimo album e domenica sera è stata protagonista a Che tempo che fa, intervistata da Fabio Fazio dopo essersi esibita in un mix di canzoni che prevedevano Maschio, Piazza San Marco e per la prima volta live Esibizionista.