Il Treviso Comic Book Festival riparte, come sempre, nel ricordo di Carlo Boscarato Il 24 settembre avrà inizio la 18esima edizione del Treviso Comic Book Festival, uno degli appuntamenti più amati dalla “fumetto-sfera” italiana. Tre giorni di mostre, incontri e presentazioni impreziositi dalla tradizionale assegnazione dei dodici premi dedicati alla memoria del fumettista trevigiano Carlo Boscarato, collaboratore di lunga data del Giornalino.

Il 24 settembre avrà inizio la 18esima edizione del Treviso Comic Book Festival, uno degli appuntamenti più amati dalla "fumetto-sfera" italiana. Tre giorni di mostre, incontri e presentazioni impreziositi dalla tradizionale assegnazione dei dodici premi dedicati alla memoria del fumettista trevigiano Carlo Boscarato, collaboratore di lunga data del Giornalino.

Gli appuntamenti del Treviso Comic Book Festival

Tanti gli appuntamenti in calendario, tra cui l'evento che inaugurerà la manifestazione, ossia la presentazione del fumetto Rumatera: imbrecanati nello spaziotempo, ambientato in un Veneto dispotico, sceneggiato da Nicolò Targhetta e i Rumatera e caratterizzato dalla collaborazione di un gran numero di autrici e autori veneti, tra cui Thomas Bassano, Gaia Cesarano, Simon Panella, Marianna Pescosta e Nicola Pertile. Il festival ospiterà, inoltre, Mum, that picture is looking at me!, una mostra dedicata alla realtà aumentata che esporrà le opere di Corrado Podda, Gianluca Abbate, Annalisa Bano, Alessandra Kerstulovich + Pietro Dinon e Nicolò Tromben. Non mancheranno i workshop, come quello organizzato e condotto da Roberta Feoli De Lucia, incisore, artista e printshop manager della Scuola Internazionale di Grafica di Venezia, che nel suo laboratorio insegnerà agli studenti come trasformare un cartone del latte in una serie di stampe, incentivando la creatività e la cultura del riutilizzo.

Tutti i fumetti in gara per i Premi Carlo Boscarato

Come ogni anno, il momento cruciale della manifestazione sarà rappresentato dall'assegnazione dei premi Boscarato. I fumetti in lizza per il premio dedicato al "Miglior fumetto italiano" sono 6, ossia l'antologia A.M.A.R.E (pubblicata da Canicola), Tutto è vero di Giacomo Nanni (Rizzoli Lizard), Stalattite di Pablo Cammello (Coconino Fandango), Il Viaggio di Marco Corona (Eris Edizioni – Progetto Stigma), The Prism vol.1 di Matteo De Longis (Bao Publishing) e un'altra antologia, Materia Degenere vol.2 (Diablo Edizioni), che vede la partecipazione di 5 autrici (Nova, Upatá, Roberta Scomparsa, Ferraglia e Louseen Smith).