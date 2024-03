Il testo e il significato di malumore francese, Michele Bravi canta il desiderio con Carla Bruni Michele Bravi ha voluto Carla Bruni per duettare in malumore francese, canzone su desiderio e malinconia: ecco il testo e il significato. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Redazione Music

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Carla Bruni e Michele Bravi

L'ultima volta avevamo Carla Bruni sul palco del festival di Sanremo assieme a Colapesce e Dimartino, ma la cantautrice italio-francese è tornata a collaborare con un artista italiano. Michele Bravi, infatti, l'ha voluta al suo fianco per duettare nel nuovo singolo "malumore francese" terzo estratto dal nuovo album "tu cosa vedi quando chiudi gli occhi" (EMI Records Italy/Universal Music Group) in uscita il prossimo 12 aprile. Un brano che parte con il pianoforte e la voce di Bruni che canta in francese, prima di aprirsi in un uptempo che, per rispecchiare il titolo, mantiene un gusto malinconico.

Il testo di malumore francese

Je veux un amour éternel qui dure aussi longtemps qu’un au revoir, adieu

Je veux un amour éternel seulement pour un instant

Maledettamente me ne andrò da te

Maledetta la mia mente che io non so

Non so evitare nemmeno il tuo odore stasera

Dimmi se

Posso avere di più

Dalla tua bocca erotica

E ti spiego perché

Ho bisogno di te

Come quando a parlare c’era solo il corpo sporcato dai sensi

Voglio solo un addio

Che profumi di te

Malumore Francese

Dimmi cosa non va

Se la malinconia è mia

Ma la colpa è tua

Sono notti francesi

Ménage à Trois

Che la luna è mia mia tua tua sua

Poi sparire dentro un’amnesia

Je veux un amour éternel qui dure aussi longtemps qu’un au revoir, adieu

Poi sparire dentro un’amnesia

Je veux un amour éternel qui dure aussi longtemps qu’un au revoir, adieu

Poi sparire dentro un’amnesia

E fare sempre l’amore per ore per ore per ore

le strade più vuote se

Se in fondo tu

Non ricorderai

Il fumo, la pelle le notti con me

Con me

Che poi alla fine non rimane niente

No no

Che poi alla fine mi rimane

Malumore Francese

Dimmi cosa non va

Se la malinconia è mia

Ma la colpa è tua

Sono notti francesi

Ménage à Trois

Che la luna é mia mia tua tua sua

Poi sparire dentro un’amnesia

Je veux un amour éternel qui dure aussi longtemps qu’un au revoir, adieu

Poi sparire dentro un’amnesia

Je veux un amour éternel qui dure aussi longtemps qu’un au revoir, adieu

Poi sparire dentro un’amnesia

E se mi consoci appena

Nudo sopra la tua schiena

Come un canto di sirena

Dimmelo tu che vorresti restare con me

Malumore Francese

Dimmi cosa non va

Se la malinconia è mia

Ma la colpa è tua

Sono notti francesi

Ménage à Trois

Che la luna é mia mia tua tua sua

Poi sparire dentro un’amnesia

Je veux un amour éternel qui dure aussi longtemps qu’un au revoir, adieu

Poi sparire dentro un’amnesia

Je veux un amour éternel qui dure aussi longtemps qu’un au revoir, adieu

Poi sparire dentro un’amnesia

Il significato della nuova canzone di Michele Bravi

Carla Bruni dà il via con questa sorta di mantra che si ripeterà nel corso della canzone: "Je veux un amour éternel qui dure aussi longtemps qu’un au revoir, adieu. Je veux un amour éternel seulement pour un instant" ("Voglio un amore eterno che duri quanto un arrivederci, addio. Voglio un amore eterno solo per un momento") e introduce un brano che parla di desiderio e malinconia, appunto. Michele Bravi, infatti, canta "Posso avere di più dalla tua bocca erotica e ti spiego perché ho bisogno di te, come quando a parlare c’era solo il corpo sporcato dai sensi" o, nel bridge, "E se mi consoci appena nudo sopra la tua schiena, come un canto di sirena dimmelo tu che vorresti restare con me". E l'erotismo è dato anche dal francese di Bruni e dall'ambientazione nelle notti francesi.