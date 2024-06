Il rapper svedese C.Gambino è stato assassinato a 26 anni, nel 2023 un feat con Baby Gang

video suggerito

A cura di Vincenzo Nasto

Baby Gang e C Gambino, via Instagram @_cgambino

Come riportato dalla Reuters, nelle scorse ore il rapper svedese C.Gambino, nome d'arte di Karar Ramadan, è stato ucciso in un parcheggio, vicino a piazza Selma Lagerlofs a Göteborg. Il 26enne è stato vittima di una sparatoria, un incidente che secondo la polizia sarebbe legato a reti criminali a cui il musicista apparteneva. Non è il primo episodio che riguarda un rapper ucciso a colpi di arma da fuoco, perché solo tre anni prima, Einar, 19enne rapper di cui il vero nome era Nils Grongberg, era stato assassinato da un clan di rapper rivali. A confermare questa tesi, anche il portavoce della polizia di Göteborg, che ha commentato così l'accaduto: "Sospettiamo che il crimine abbia collegamenti con l'ambiente delle bande criminali". L'uomo, morto in ospedale a causa delle ferite da arma da fuoco, solo il mese prima era stato tra i protagonisti dei premi musicali in Svezia, una cerimonia simile ai Grammy statunitensi, dove aveva conquistato il titolo di artista hip-hop svedese del 2023. Un anno fa, il 7 aprile 2023, C.Gambino era apparso anche in un remix di una traccia italiana, ovvero Mentalite RMX con Baby Gang. Il singolo ha conquistato 8 milioni di stream su Spotify.

Chi era C.Gambino e perché il suo omicidio potrebbe esser parte di un fenomeno criminale in Svezia

C.Gambino, nome d'arte del 26enne nativo di Göteborg Karar Ramadan, aveva come tratto identificativo una maschera nera che gli copriva il volto, non mascherando solo i suoi occhi azzurri. Lo scorso mese, anche grazie al successo del suo album Sin City del 2022, è stato premiato come miglior rapper svedese del 2023, in una cerimonia nel paese che potremmo identificare come i Grammy statunitensi. Non era la prima volta che C.Gambino venisse menzionato in attività criminali, con l'autore che aveva preso le distanze negli ultimi anni per concentrarsi sulla musica. Come affermato dalla polizia, si sta indagando se l'omicidio, avvenuto vicino a piazza Selma Lagerlofs a Göteborg, sia legato al conflitto che perdura da anni tra le gang settentrionali e meridionali del paese, come riporta il tabloid Expressen. Il paese sta affrontando, negli ultimi anni, un dato quasi decuplicato relativo alla violenza armata tra bande criminali, un elemento che verrebbe amplificato anche da una maggiore costituzione delle stesse che si traducono in sparatorie mirate in luoghi pubblici, come accaduto per C.Gambino.

La collaborazione con Baby Gang in Mentalitè RMX

Il suo profilo Spotify conta quasi un milione di ascoltatori mensili e brani che superano i 20 milioni di stream come Automatic e G63. Solo lo scorso 31 maggio, C.Gambino aveva pubblicato Sista Gang, in italiano L'ultima volta: un titolo sinistramente allusivo a ciò che sarebbe accaduto qualche giorno più tardi. La canzone ha quasi raggiunto un milione di ascolti in una settimana. Bisogna ritornare al 2023, il 7 aprile, per ritrovare anche la connessione con l'Italia per C.Gambino. Infatti, in quella data, come remix di uno dei brani contenuti in Ep 2 di Baby Gang, c'era proprio C.Gambino in Mentalitè. Si tratta dell'unica apparizione del rapper svedese nel nostro Paese, un feat che ha superato gli 8 milioni di ascolti su Spotify.