Il musical di Mare Fuori: le date, i biglietti e il cast con Maria Esposito e Andrea Sannino Il 14 dicembre parte il Musical Mare Fuori, lo spettacolo teatrale di Alessandro Siani tratto dalla fortunata serie Rai: tutte le tappe e le info sui biglietti.

Dopo l'enorme successo ottenuto in tv, prima in Rai e poi su Netflix, Mare Fuori arriva come musical a teatro, adattato per l'occasione e diretto da Alessandro Siani e prodotto da Best Live e con tra i protagonisti Maria Esposito, Andrea Sannino e Mattia Zenzola. Il musical partirà il 14 gennaio dal Teatro Augusteo di Napoli, e visto che le prime date sono andate sold out in pochissimi giorni ne sono state aggiunte di nuove per gennaio: lo spettacolo si terrà nella città partenopea dal 14 al 30 dicembre 2023 e poi l'1, il 3, il 4, il 5, il 6 e il 7 gennaio 2024 prima di girare tutta Italia, con date dal nord al sud, passando da Roma a Milano, passando da Ragusa e Reggio Calabria, tra le altre.

Le date di Musical Mare Fuori

Musical Mare Fuori parte il 14 gennaio dal Teatro Augusteo e, per adesso, proseguirà fino al 17 marzo, quando si chiuderà al Teatro Europa di Bologna, toccando nel frattempo i teatri di Ragusa, Reggio Calabria, Cosenza, Torino, Parma, Milano, Assisi, Bari, Roma e Avellino. Ecco tutte le date e i teatri in cui si terrà Mare Fuori:

Napoli – Teatro Augusteo dal 14 al 30 dicembre 2023 e 1, 3,4,5,6,7gennaio 2024

Ragusa – Teatro Duemila 20 -21gennaio 2024

Reggio Calabria – Teatro Cilea 23-24 gennaio 2024

Cosenza – Teatro Rendano dal 26 al 28 gennaio 2024

Torino – Teatro Alfieri dall’1 al 4 febbraio 2024

Parma – Teatro Regio dall’8 al 9 febbraio 2024

Milano – Teatro Arcimboldi dal 14 al 18 febbraio 2024 (17 e 18 doppia)

Assisi – Teatro Lyrick 20-21 febbraio 2024

Bari – Teatro Team 24-25 febbraio 2024

Roma – Teatro Brancaccio dal 1° al 3 marzo e dall’8 al 10 marzo 2024

Avellino – Teatro Gesualdo 12 marzo 2024

Bologna – Teatro Europa dal 15 al 17 marzo 2024

Il cast con Andrea Sannino, Maria Esposito e Mattia Zenzola

Il cast del musical di Mare Fuori vedrà alcuni protagonisti della serie, oltre a volti nuovi, ma già noti, come quello di Andrea Sannino, il cantante napoletano autore di Abbracciame e, assieme a Franco Ricciardi, della sigla di Domenica In. Saranno 22, in totale, i protagonisti sul palco: Andrea Sannino è l'educatore, Antonio Orefice è Totò, Maria Esposito è Rosa Ricci, Giuseppe Pirozzi è Micciarella, Enrico Tijani è Dobermann, Antonio D’Aquino è Milos, Carmen Pommella è Nunzia, poi ci sono anche Mattia Zenzola, Giulia Luzi, Emanuele Palumbo, Leandro Amato, Antonio Rocco, Christian Roberto, Giulia Molino, Bianca Moccia, Angelo Caianiello, Pasquale Brunetti, Yuri Pascale Langer, Sveva Petruzzellis, Anna Capasso, Fabio Alterio, Benedetta Vari. La sceneggiatura è scritta da Alessandro Siani con Cristiana Farina e Maurizio Careddu.

I biglietti per il musical di Mare Fuori

Benché le prime date del Musical Mare Fuori, a Napoli, siano sold out, nei giorni scorsi ne sono state aggiunte altre ed è possibile acquistare i biglietti per quelle date e le altre in giro per l'Italia, coi prezzi che variano a seconda del teatro. Tutti i biglietti potranno essere acquistati su Ticketone e per quanto riguarda le tappe della prima città, ovvero Napoli, i prezzi variano dai 51,50€ della poltrona ai 40€ delle poltrone in galleria.