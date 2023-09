Mare Fuori il musical, Mattia Zenzola di Amici nel cast. Ipotesi Pierpaolo Pretelli smentita Il vincitore dell’ultima edizione di Amici sarà nel musical ispirato alla serie Tv Rai. Nelle ultime ore si era parlato anche di Pretelli nel cast, ma fonti autorevoli vicine alla guida del progetto lo smentiscono.

A cura di Andrea Parrella

L'attesa per il musical ispirato a Mare Fuori è molto alta. L'operazione guidata da Alessandro Siani, che ha acquistato i diritti per un adattamento teatrale della serie in stile "Scugnizzi" sta catalizzando l'attenzione al pari della serie stessa, anche grazie ad un casting molto chiacchierato e ricco di sorprese. Dopo l'ingresso nel cast dei volti della serie Maria Esposito, alias Rosa Ricci, e Antonio Orefice, così come quello di Andrea Sannino e l'ex Amici Giulia Molino, in queste ultime ore si è concretizzata una novità importante, quella dell'ingresso di Mattia Zenzola, vincitore dell'ultima edizione di Amici.

Mattia Zenzola nel cast di Mare Fuori

Siamo dunque in grado di confermare la partecipazione al musical del bellerino che ha vinto lo scorso maggio l'ultima edizione del talent ideato da Maria De Filippi. Un nome che va a completare una squadra piena di nomi interessanti, che saranno certamente capaci di attrarre una gran quantità di persone verso quello che sarà senza dubbio uno degli appuntamenti più intriganti della prossima stagione teatrale. Il musical andrà in scena da dicembre, ma i casting non sono ancora chiusi. Le selezioni si chiuderanno intorno alla metà di ottobre e non sono quindi escluse ultime sorprese.

Pretelli nel cast di Mare Fuori? Nessuna conferma

Sorprese di cui non dovrebbe far parte quella di Pierpaolo Pretelli. Il nome dell'influencer, ex GF Vip e Tale e Quale Show, era circolato nelle ultime ore prima come papabile candidato ad entrare nel cast di Mare Fuori il musical, ipotesi che è poi diventata certezza, corroborata anche da una storia Instagram geolocalizzata a Napoli che Pretelli ha postato sui social. Tuttavia Fanpage.it è in grado di smentire questa certezza assoluta, come fonti autorevoli alla guida del progetto sono in grado di dirci. Resta la possibilità di una trattativa aperta, dato che i casting, come precisato, non sono ancora chiusi.