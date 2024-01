Il libro incompiuto di Michael Crichton completato da Robert Patterson uscirà a giugno Si chiama Eruption il libro che Michael Crichton aveva cominciato a scrivere prima di morire e che, incompiuto, è stato chiuso da James Patterson. L’opera uscirà in tutto il mondo a giugno. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Francesco Raiola

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Michael Crichton (Frederick M. Brown/Getty Images)

Si chiama "Eruption" l'ultimo libro scritto da Michael Crichton e terminato, a causa della sua morte avvenuta nel 2008, dallo scrittore statunitense James Patterson, anch'egli autore bestseller di thriller che firma a quattro mano quest'opera che uscirà contemporaneamente in tutto il mondo il prossimo 4 giugno e che in Italia sarà pubblicato da Longanesi. Eruption nasce grazie alla volontà della moglie dell'autore di Jurassic Park che ha conservato il manoscritto e gli appunti di questo libro, finché non ha deciso che valesse la pena che fosse completato, affidandolo alle mani sapienti di Patterson, uno degli autori più venduti al mondo.

Di cosa parla Eruption

Il libro racconta di come l'eruzione di un vulcano alle Hawaii minacci di far esplodere una scorta segreta di armi chimiche che potrebbe portare alla fine del mondo. Lo scenario, stando a quanto riporta Adnkronos, è quello catastrofico di un mondo che rischia di essere raso al suolo a causa di un'eruzione senza precedenti nella storia che potrebbe, però, far esplodere delle armi segrete custodite in un laboratorio militare segreto. Lo scrittore americano stava lavorando al romanzo da anni prima della sua scomparsa: "Mio marito Michael Crichton aveva a disposizione grandi volumi di ricerche scientifiche, appunti esaurienti, schemi dettagliati con ampie biografie dei personaggi e dei luoghi presenti nel romanzo, oltre a numerose interviste con vulcanologi. È stato un privilegio lavorare con James Patterson, l'autore di maggior successo al mondo, per dare vita alla visione originale di Michael", ha detto la vedova Sherri Alexander.

Perché lo ha completato James Patterson

James Patterson, autore della serie di libri che hanno come protagonista Alex Cross, e di altri lavori come "Le donne del club omicidi", "Maximum Ride", "Michael Bennett", "Daniel X", oltre ad aver collaborato con Dolly Parton e l'ex presidente degli Stati Uniti Bill Clinton ha detto: "Da grande fan di Michael Crichton, non è stata una decisione difficile quella di intraprendere questo progetto incredibilmente emozionante. Mi è chiaro perché questo fosse un progetto importante per Michael e perché fosse – come le Hawaii stesse – così vicino e caro al suo cuore e a quello di Sherri. La storia che ci ha lasciato per questo romanzo mi ha sconvolto. È così sua, così originale. Sono entusiasta e grato di aver contribuito a darle vita". Eruption, inoltre, potrebbe essere il primo libro di una serie più lunga.