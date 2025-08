Il concerto di Ed Sheeran ha provocato un piccolo terremoto in Norvegia

Ed Sheeran è in giro per l'Europa con il suo Eras Tour, che l'ha portato a calcare i palcoscenici delle principali città Europee e non solo. Il cantante britannico è amatissimo, tra i più seguiti della sua generazione e in queste settimana ci terranno gli ultimi attesissimi concerti. Una delle ultime date del tour è stata a Oslo, in Norvegia, dove un suo concerto ha provocato un piccolo terremoto.

Le rilevazioni durante i concerti di Ed Sheeran

A riferirlo è la stampa locale, a distanza di pochi giorni dai due show, tenutisi il 26 e il 27 luglio all'Ullevaal Stadium di Oslo. In quelle date, la Norwegian Seismic Array, più nota come Norsar, ovvero un gruppo di ricerca in sismologia e monitoraggio sismico, ha voluto installare uno sismometro che prende il nome di Rasperrby Shake. Lo strumento, posizionato in un punto specifico, ha rilevato che durante i concerti di Ed Sheeren, l'attività sismica del territorio è stata leggermente più intensa del normale e hanno provato a spiegarne le motivazioni. Il sismometro ha riportato valori compresi tra gli 1 e i 5 Hz, a cui corrisponde anche un aumento visibile dell'energia proprio nell'area in cui si svolgevano i concerti, questi segnali corrispondono ad un terremoto di magnitudo 2 o 3. È chiaro che la presenza di oltre 150mila persone concentrate in un solo luogo, smuove una certa quantità di energia, che si va a sommare a quella degli strumenti musicali e degli impianti che propagano il suono in uno spazio grande come uno stadio.

Lo stesso episodio avvenuto durante il concerto di Taylor Swift

Non è la prima volta che viene fatta una misurazione del genere, infatti anche in passato la Norwegian Research Foundation aveva fatto delle osservazioni simili, sempre a Oslo, durante il concerto dei Rammstein all'Ippodromo di Bjerke nel 2022. Il fenomeno verificatosi durante la serata in cui si è esibito il cantante non è un caso isolato, è infatti accaduto un episodio simile durante un concerto di un'altra star della musica mondiale, ovvero Taylor Swift. Nella data di Seattle di luglio 2023, si era infatti rilevato un terremoto di magnitudo 2.3, durante le esibizioni.