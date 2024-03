Il chiarimento di Mr Rain: “Non lascio la musica, voglio solo ritagliarmi più tempo” Mr.Rain ha specificato in alcune storie su Instagram che non vuole lasciare la musica e che le sue parole sono state fraintese. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

"Non sapevo nemmeno io che mi sarei fermato con la musica" scrive in una storia Mr.Rain, fresco di uscita del suo nuovo album Pianeta di Miller pubblicato l'1 marzo e contiene i successi Supereroi che è arrivato terzo a Sanremo 2023, Due altalene, con cui ha partecipato a Sanremo 2024, ma anche La fine del mondo, con Sangiovanni, e Un milione di notti con Clara. In un'intervista al Messaggero il cantante aveva parlato dell'importanza del tempo e del bisogno di fermarsi un attimo: "Dopo questo disco mi fermo. Voglio studiare. E per farlo devo restare un po' lontano dalle scene, anche per due anni e mezzo".

Mr.Rain non smette di cantare

Insomma, parole che chiarivano il bisogno di non correre, ma prendersi il tempo necessario per vivere e poi raccontare: "Siamo sopraffatti da pressioni che ci rendono schiavi di un sistema che corre troppo veloce: un artista è costretto a pubblicare una canzone dietro l'altra perché sennò finisce nel dimenticatoio. Non ha senso" aveva chiosato. Ma queste parole sono state travisate e sono diventate quasi un segno di resa, una voglia di smettere di fare musica. Per questo motivo il cantautore ha preferito chiarire che non è così e l'ha fatto con un paio di storie su Instagram.

Mr.Rain è in tour per gli instore, dove sta incontrando i suoi fan e con un videoselfie ha specificato: "Buongiorno a tutti, volevo chiarirvi un po' di cose che sto leggendo su un sacco di articoli, su molte pagine, fortunatamente in tanti l'hanno capito, non è vero che lascio la musica, non ho mai detto queste parole, ho semplicemente raccontato il mio nuovo album dove il filo conduttore di tutti i pezzi è il tempo: è una promessa che mi sono fatto, che devo imparare e voglio imparare a gestire il mio tempo per dedicarlo alle persone che amo per viaggiare, per vivere e per fare un sacco di esperienze e per stare in studio e pensare al mio nuovo step musicale".

La promessa di non smettere di fare musica

Insomma, le parole di Mr.Rain non sono di abbandono della musica ma semplicemente di prendersi il tempo necessario per cercare di fare qualche esperienza da poter poi trasformare in musica: "Non ho mai detto che mollo la musica, ho semplicemente detto che mi ritaglierò un po' più di tempo. Questa era una notizia nuova pure per me, dovete capire come mi sono svegliato stamattina e ho pensato: "Ah! Da quando lascio la musica?", quindi non preoccupatevi, anzi ci vediamo ai concerti e agli instore. Vi prometto che non smetterò".

Mr.Rain su Pianeta di Miller

A proposito del disco, invece, Mr. Rain ne aveva parlato come di quello "più eterogeneo a livello musicale e dove mi sono divertito di più, ho ritrovato la curiosità di fare musica provando a spaziare tra diversi generi musicali. ‘PIANETA DI MILLER' è anche il mio progetto più suonato, gli strumenti sono quasi tutti dal vivo perché volevo valorizzare ogni singolo strumento. Alcune parti le ho suonate io stesso, altre i musicisti, era importante per me che arrivasse il calore della musica che mi porterò anche nei live". Il cantante sarà in tour a partire dal prossimo novembre quando si esibirà al Palaprometeo di Ancona.